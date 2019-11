Califican testigos llamada de Trump con Ucrania como 'inusual e inapropiada'

Washington.- Dos testigos clave están declarando el martes en el Congreso para la investigación sobre denuncias de que el presidente Donald Trump presionó a Ucrania para que investigue a sus adversarios políticos.

Ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes acudieron el teniente coronel del ejército Alexander Vindman, adscrito al Consejo de Seguridad Nacional y Jennifer Williams, parte del equipo asesor del vicepresidente Mike Pence.

Están testificando sobre la llamada que hizo Trump el 25 de julio al presidente de Ucrania pidiéndole que investigue al exvicepresidente Joe Biden, en momentos en que Estados Unidos retenía la asistencia militar a Ucrania.

"Me pareció inusual esa llamada del 25 de julio porque, a diferencia de otras llamadas presidenciales que he escuchado, involucraba una discusión sobre lo que parecía ser un tema de política interna'', dijo Williams en su declaración inicial.

Vindman, por su parte, declaró que le pareció la llamada de Trump al mandatario ucraniano "inapropiada'', porque le pareció que el presidente le estaba pidiendo a otro gobierno investigar a un ciudadano estadounidense que era un adversario político.

Vindman, en uniforme militar y el pecho cubierto de medallas, reconoció que Estados Unidos es un país donde él puede hacer denuncias contra el gobierno, algo que no se permite en muchas otras partes del mundo.

En Rusia, dijo, "la acción de expresar mis inquietudes a la cadena de mando por un canal oficial privado'' bien podría haberle costado la vida.

Vindman se expresó agradecido de vivir en un país "donde puedo vivir sin temor por la seguridad mía o de mi familia''.

Al declarar abierta la sesión, el presidente de la comisión, el demócrata Adam Schiff, señaló que Trump había tuiteado ataques contra Williams durante el fin de semana y que Vindman ha sido víctima de ofensas y diatribas por parte de los aliados del mandatario.

Schiff, quien anteriormente había advertido que tal conducta podría considerarse intimidación de testigos, recordó que los testigos "están aquí porque fueron citados a venir, no porque están a favor o en contra de una impugnación. Eso le compete al Congreso''.

David Nunes, el republicano de mayor rango en el panel, inició la sesión con una extensa diatriba contra la prensa. Restó importancia al proceso diciendo que se basó en declaraciones "de fuentes de segunda mano y tercera mano'', y tachó todo el proceso de "una farsa''.

La pesquisa entra en una semana crucial en la que los estadounidenses escucharán a algunos de los testigos más importantes y más cercanos a la Casa Blanca en sesiones consecutivas transmitidas en vivo.

Entre ellos está el embajador Gordon Sondland, el acaudalado donante cuyo constante alardeo sobre su cercanía con Trump ahora coloca a la investigación en el umbral de la puerta del presidente.

Todos los testigos comparecerán bajo pena de perjurio y Sondland ya tuvo que modificar su última declaración debido a testimonios contradictorios de funcionarios y exfuncionarios.

Es un momento crucial en el proceso de la histórica pesquisa de la Cámara de Representantes. Los demócratas dicen que Trump exigió a Ucrania investigar a sus rivales demócratas a cambio del apoyo militar que Kiev necesita para resistir la agresión rusa, y que eso podría ser la base para destituir al mandatario. Trump dice que no hizo tal cosa y que los demócratas intentan afectarlo de cualquier forma posible.

Las sesiones del martes en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes comenzarán con Vindman, un oficial del Ejército en el Consejo de Seguridad Nacional, y con Williams, su homóloga en la oficina del vicepresidente Pence.

Ambos son expertos en política exterior que escucharon con preocupación mientras Trump hablaba el 25 de julio con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy. La denuncia de un informante sobre la llamada provocó que la cámara baja lanzara la investigación para juicio político.

Vindman y Williams dijeron que estaban intranquilos mientras Trump hablaba con Zelenskiy sobre las investigaciones de su posible oponente político para el 2020 Joe Biden y su hijo Hunter Biden.

Vindman reportó la llamada a los abogados del Consejo de Seguridad Nacional. Williams dijo que le pareció "inusual''.

"No me pareció adecuado exigir que un gobierno extranjero investigara a un ciudadano estadounidense'', dijo Vindman, un veterano herido de la guerra de Irak. "No hay duda'' de lo que Trump quería.

Vindman también registró preocupaciones sobre Sondland. Ofreció detalles sobre una acalorada reunión del 10 de julio en la Casa Blanca cuando el embajador presionó a los funcionarios visitantes de Ucrania a que investigaran lo que Trump quería.

"Hablaba de las elecciones de 2016 y una investigación sobre los Biden y Burisma'', testificó Vindman, haciendo referencia a la compañía de gas en Ucrania en la cual Hunter Biden fue miembro de la junta.