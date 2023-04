Cae presentador estelar de Fox News

Nueva York.– Fox News despidió ayer a su presentador de horario estelar Tucker Carlson, cuyo “guiso” de quejas y teorías políticas sobre Rusia y la insurrección del 6 de enero había crecido para definir a la cadena en los últimos años e influir en la política republicana.

Fox dijo que la cadena y Carlson habían “acordado separarse”, pero no ofreció ninguna explicación por el sorprendente movimiento, diciendo que la última transmisión de “Tucker Carlson Tonight” se emitió el pasado viernes.

PUBLICIDAD

La ruptura se produce en medio de una cascada de malas noticias legales para Fox y Carlson. Hace una semana, Fox acordó pagar más de $787 millones para resolver una demanda con Dominion Voting Systems por la transmisión de afirmaciones falsas por parte de la red después de las elecciones presidenciales de 2020, poco antes de que se esperara que Carlson fuera llamado a testificar.

“60 Minutes” de CBS emitió el domingo un informe sobre un hombre atrapado en una teoría de conspiración del 6 de enero del que dijo que Carlson estaba “obsesionado” con él, y cuyo abogado notificó a Fox de un posible litigio.

Carlson también fue nombrado recientemente en una demanda por un exproductor de Fox que dijo que el programa tenía un lugar de trabajo cruel y misógino y que había sido presionado para dar un testimonio engañoso en el caso de Dominion.

Carlson, quien trabajó tanto en CNN como en MSNBC al principio de su carrera, abandonó su apariencia de corbata de lazo y rápidamente se convirtió en la personalidad más popular de Fox después de reemplazar a Bill O’Reilly en la programación de horario estelar de la cadena en 2017.

Su tono populista acerca de que las élites intentan conquistar a los estadounidenses promedio sonó cierto con la audiencia predominantemente conservadora de Fox, lo que incluso llevó a hablar de que él mismo se convertiría en candidato político algún día.

No respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios el lunes.

Las acciones de Fox Corp. cayeron 4% segundos después del anuncio de la salida de Carlson.

El singular adiós de CNN a Don

Mientras tanto, CNN despidió a su propio presentador, Don Lemon, como parte de un derramamiento de sangre de un día en las noticias de la televisión por cable.

Lemon no encajaba bien con sus compañeros anfitriones matutinos y se vio obligado a disculparse con la candidata presidencial republicana Nikki Haley por su comentario de que había pasado su mejor momento.

El movimiento rápidamente se volvió desagradable. Si bien el presidente y director ejecutivo de CNN, Chris Licht, anunció, después de que Lemon copresentara el programa el lunes, que se habían “separado”, Lemon lo caracterizó como un despido y dijo que le sorprendió.

“Después de 17 años en CNN, habría pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente”, dijo Lemon. CNN dijo que a Lemon se le dio la oportunidad de reunirse con la gerencia, pero en su lugar emitió un comunicado en Twitter.

CNN no ofreció ninguna explicación pública por el despido de Lemon. Durante una discusión en febrero en “CNN This Morning” con los coanfitriones Poppy Harlow y Kaitlan Collins sobre las edades de los políticos, dijo que Haley, de 51 años, no estaba “en su mejor momento”. Una mujer, dijo, se considera en su mejor momento “en sus 20, 30 y tal vez en sus 40”.

Harlow desafió a Lemon tratando de aclarar a qué se refería: “creo que debemos calificar. ¿Estás hablando de la prima para tener hijos o estás hablando de la prima para ser presidente?”.

“No le dispares al mensajero, sólo estoy diciendo cuáles son los hechos”, respondió Lemon.

Reacciones tras una abrupta salida

“Tucker Carlson se había vuelto aún más grande que Fox News”, dijo Brian Stelter, quien está escribiendo un próximo libro sobre Fox, “Network of Lies”. “Su repentina expulsión tendrá profundas consecuencias para Fox News, para las noticias de televisión y el Partido Republicano”.

Cuando se anunció la salida de Carlson durante una transmisión en vivo del programa de entrevistas diurno de ABC “The View” el lunes, la audiencia del estudio aplaudió.

El informe de “60 Minutos” del domingo fue sobre Raymond Epps, un exmarine y partidario de Trump de Arizona que estuvo en Washington el 6 de enero de 2021. Más tarde fue acusado falsamente de ser un agente del Gobierno que realizaba una operación de “bandera falsa” para iniciar problemas que se culparían a los partidarios de Trump.

Epps y su esposa tuvieron que vender su negocio y su casa debido a las amenazas relacionadas con estas teorías de conspiración.

En CBS, Epps dijo que Carlson estaba “obsesionado” con él y que “hacía todo lo posible para destruir mi vida”.

Carlson también fue citado por usar un lenguaje profano para describir a Sidney Powell, la partidaria de Trump y abogada conservadora a la que se le dio tiempo al aire en otros programas de Fox para difundir mentiras sobre Dominion, y la llamó “psicópata”.

Y NBCUniversal despide a su director

Jeff Shell, director general de NBCUniversal y un ejecutivo de renombre en industria de los medios de comunicación, dejará la empresa luego de una investigación sobre una conducta inapropiada, anunció su compañía matriz Comcast.

En un breve comunicado enviado el domingo, Shell dijo que ése sería su último día en el cargo tras lo que calificó como “una relación inapropiada con una mujer en la empresa”.

“Realmente lamento haber decepcionado a mis colegas de Comcast y NBCUniversal, son las personas más talentosas en el negocio y la oportunidad de trabajar con ellos durante los últimos 19 años ha sido un privilegio”, dijo Shell, quien ha sido director general de NBCUniversal desde enero de 2020.

Shell se suma a toda una serie de ejecutivos de la industria de los medios de comunicación que han dejado sus puestos en los últimos años por relaciones inapropiadas, incluidos otros en NBCUniversal.

Hace tres años, el vicepresidente de NBCUniversal, Ron Meyer, una figura poderosa de Hollywood, dejó la compañía después de revelar que recibió amenazas de extorsión luego de llegar a un acuerdo legal con una mujer con la que tuvo una aventura.

El año pasado, Jeff Zucker renunció abruptamente como presidente de CNN al reconocer una relación consensuada con una ejecutiva del canal, un enredo que surgió durante una investigación del ya despedido presentador Chris Cuomo.

El exjefe de CBS, Les Moonves, renunció en septiembre de 2018, horas después de que surgieran múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra.