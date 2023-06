Cae la confianza en la ciencia y la medicina en EU

NUEVA YORK (AP) — La confianza en la comunidad científica disminuyó entre los adultos de Estados Unidos en 2022, muestra una importante encuesta, una caída impulsada por una división partidista en las opiniones sobre la ciencia y la medicina que surgió durante la pandemia de COVID-19.

En general, el 39% de los adultos estadounidenses dijeron que tenían “mucha confianza” en la comunidad científica, frente al 48% en 2018 y 2021. Eso de acuerdo con la Encuesta Social General, un sondeo de larga duración realizado por NORC en la Universidad de Chicago que ha monitoreado las opiniones de la población estadounidense sobre temas clave desde 1972.

Un 48% adicional de los adultos en la última encuesta reportaron “sólo algo” de confianza, mientras que el 13% reportó “casi nada”, según un análisis de la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El sondeo mostró bajos niveles de confianza entre los republicanos a medida que las brechas partidistas que surgieron durante la era de la pandemia se mantuvieron, explicó Jennifer Benz, subdirectora del centro.

“No parece tan drástico cuando sólo se miran las tendencias para el público en general”, indicó Benz. “Pero cuando se profundiza en las afiliaciones políticas de las personas, hay una caída y una polarización realmente marcadas”.

Entre las encuestas de 2018 y 2021, cuando se afianzó la pandemia, los niveles de confianza de los principales partidos tomaron direcciones opuestas. Los demócratas reportaron un nivel creciente de confianza en la ciencia en 2021, quizá como un “efecto rally” en torno a cosas como las vacunas contra el COVID-19 y las medidas de prevención, agregó Benz. Al mismo tiempo, se registró un desplome de confianza entre los republicanos

En el sondeo de 2022, la confianza de los demócratas volvió a caer a los niveles previos a la pandemia, con un 53% reportando una gran confianza en comparación con el 55% en 2018. Pero la confianza de los republicanos continuó su tendencia a la baja, cayendo del 45% al 22% en 2018.