Buscará Jordan una tercera votación para ocupar el puesto de presidente de la Cámara

Nueva York.- En un día de rechazo e incertidumbre en el Capitolio, el representante Jim Jordan de Ohio dio a conocer este jueves que impulsará otra votación para convertirse en presidente de la Cámara, aun ante el creciente bloque de oposición republicana.

Justo horas después que este republicano de extrema derecha dijo que pausaría su candidatura y apoyaría al presidente interino, el representante Patrick T. McHenry de Carolina del Norte, para que lidere temporalmente la Cámara, Jordan dio marcha atrás nuevamente y dijo que seguiría adelante e intentaría obtener ese puesto.

No se sabe cuándo se programará otra votación.

Su decisión ocurrió después de un feroz rechazo de las bases de republicanos, incluyendo muchos de sus simpatizantes de extrema derecha, quienes dijeron que empoderar a McHenry --- un reemplazo designado a ese puesto después de despedir al entonces presidente Kevin McCarthy --- cedería el control del pleno de la Cámara a los demócratas y establecería un mal precedente.

Este fue el más reciente y abrupto giro en un drama relacionado con el presidente de la Cámara que se ha llevado a cabo en más de dos semanas, dejando de manifiesto la profundidad de las divisiones del partido y el desorden que impera.

Sin poder cerrar filas detrás de un candidato que los lidere, el Partido Republicano ni siquiera ha podido ponerse de acuerdo en una solución temporal para permitir que la paralizada Cámara funcione mientras solucionan sus diferencias.

Después de no haber podido lograrlo en dos votaciones consecutivas para el puesto de presidente, Jordan, quien es el co-fundador de la Camarilla Política Libertad de la Cámara, que es de línea dura, y favorito del ex presidente Donald J. Trump, les dijo a los integrantes del partido durante una reunión a puerta cerrada este jueves por la mañana que no planeaba forzar una tercera votación en este momento.

Su candidatura ha enfrentado una oposición de un bloque de la corriente principal del Partido Republicano y al parecer está perdiendo más terreno con cada votación.

En lugar de eso, dijo que apoyaría un plan presentado por algunos republicanos y demócratas centristas para empoderar explícitamente a McHenry --- cuyo papel es primordialmente es llevar a cabo una elección para un puesto permanente --- para que dirija el trabajo legislativo hasta el 3 de enero.

Aunque durante una reunión muy polémica a puerta cerrada de los republicanos, sus simpatizantes exigieron que debe luchar.

El miércoles señaló que quería platicar con los 22 republicanos que se oponen a su nominación antes de programar una tercera votación.