Buscan republicanos aplicar restricciones electorales

Estados Unidos— Los cambios a la manera en que millones de estadounidenses votaron en este año contribuyeron a que hubiera un resultado récord, aunque eso no es garantía de que las medidas que hicieron que fuera más fácil emitir el voto se vayan a utilizar en las futuras elecciones.

Los republicanos de estados clave que votaron por el presidente electo Joe Biden están presionando para que haya nuevas restricciones, especialmente en cuanto a los votos por ausencia, una opción que muchos estados expandieron en medio de la pandemia del coronavirus que demostró ser enormemente popular y ayudó a que hubiera el proceso electoral más fluido en los años recientes.

El presidente Donald Trump ha sido implacable en sus ataques contra el voto por correo mientras sigue desafiando la legitimidad de una elección que perdió. A pesar de la falta de evidencia y docenas de derrotas en las cortes, sus reclamos de que hubo un fraude electoral generalizado han ganado tracción entre algunos funcionarios republicanos electos.

Ellos se están comprometiendo a implementar medidas estrictas en la votación por correo y amenazan con anular otras medidas que han hecho que sea más fácil que la gente emita su voto.

“Ese mito no podría justificar el anular los resultados de la elección ni justifica el imponer cargas adicionales a los votantes, además de que privarían del derecho a votar a muchos estadounidenses”, comentó Wendy Weiser, jefa del programa de democracia del Centro de Justicia Brennan de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Un estimado de 108 millones de personas votó antes del Día de la Elección, a través de una votación presencial temprana o por correo o depositando los votos por ausencia.

Eso representó casi el 70 por ciento del total de la votación, después que los estados tomaron medidas para evitar que se abarrotaran los lugares para votar durante la pandemia.

Un grupo de funcionarios electorales incluyendo representantes de la agencia federal de ciberseguridad catalogaron la elección presidencial del 2020 como la “más segura” en la historia de Estados Unidos, y el procurador general de Estados Unidos William Barr le comentó a The Associated Press que no había habido evidencia de fraude que pudiera cambiar el resultado de la elección.

Sin embargo, los republicanos de Georgia han propuesto agregar el requisito de presentar una identificación con fotografía para votar por ausencia, una prohibición de los cajas para depositar los votos y posiblemente requerir una excusa para votar por correo, tal como estar enfermo o hacer un viaje de negocios el Día de la Elección.