Buscan impugnar límites impuestos por Biden a las 'armas fantasma'

Nueva York.- El Tribunal Supremo aceptó este lunes estudiar un recurso contra la normativa del gobierno de Biden sobre las "armas fantasma", kits que pueden comprarse por Internet y ensamblarse para fabricar armas de fuego caseras imposibles de rastrear. En la defensa de la norma, una parte fundamental del esfuerzo más amplio del presidente Biden para hacer frente a la violencia armada, los funcionarios de la administración dijeron que tales armas se habían disparado en popularidad en los últimos años, sobre todo entre los delincuentes que no pueden comprar armas ordinarias. El reglamento, promulgado en 2022 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, amplió la interpretación de la Oficina de la definición de "arma de fuego" en la Ley de Control de Armas de 1968. La nueva normativa no prohibía la venta o posesión de kits y componentes que puedan ensamblarse para fabricar armas, pero sí exigía a los fabricantes y vendedores que obtuvieran licencias, marcaran sus productos con números de serie y realizaran comprobaciones de antecedentes. Propietarios de armas, grupos de defensa y empresas que fabrican o distribuyen los kits y componentes demandaron para impugnar la normativa, alegando que no estaba autorizada por la ley de 1968, que definía las armas de fuego como aquellas que "pueden convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo" y "el armazón o el receptor de cualquier arma de este tipo". El juez Reed O'Connor, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Texas, se puso de parte de los demandantes y anuló la normativa en julio, afirmando que "un kit de piezas de armas no es un arma de fuego" y "aquello que puede convertirse o puede ser convertido en un receptor funcional no es en sí mismo un receptor". La juez O'Connor, que fue nombrada por el presidente George W. Bush, añadió: "Incluso si es cierto que esa interpretación crea lagunas que, como cuestión de política, deberían evitarse, no es función del poder judicial corregirlas. Eso corresponde al Congreso". Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito, en Nueva Orleans, confirmó el fallo de la jueza O'Connor. Los tres miembros del panel fueron nombrados por el presidente Donald J. Trump. "Debido a que el Congreso no ha autorizado la expansión de la regulación de armas de fuego ni ha permitido la criminalización de conductas previamente legales", escribió el juez Kurt D. Engelhardt para el panel, "la regla propuesta constituye una acción ilegal de la agencia, en contravención directa de la voluntad de la legislatura." Al instar al Tribunal Supremo a escuchar el recurso de la administración en el caso, Garland v. VanDerStok, No. 23-852, la Procuradora General Elizabeth B. Prelogar dijo que el fallo del tribunal de apelaciones produciría "una avalancha de armas fantasma imposibles de rastrear en las comunidades de nuestra nación, poniendo en peligro al público y frustrando los esfuerzos de aplicación de la ley para resolver los crímenes violentos". Pidió a los jueces que consideraran una analogía. "Si un Estado impusiera un impuesto sobre la venta de artículos para el hogar, como mesas, sillas, sofás y estanterías, Ikea seguramente no podría evitar ese impuesto alegando que no vende ninguno de esos artículos y que en su lugar vende 'kits de piezas de muebles' que deben ser montados por el comprador", escribió. "Lo mismo ocurre con las armas: Un hablante normal de inglés reconocería que una empresa que se dedica a la venta de kits que pueden ensamblarse en armas de fuego en cuestión de minutos -y que se diseñan, comercializan y utilizan con ese fin expreso- se dedica a la venta de armas de fuego." En un escrito presentado ante el Tribunal Supremo por algunos de los demandantes en una fase anterior del caso se afirmaba que la comparación era errónea. Una analogía más adecuada sería la de un "kit de tacos" que se vende como paquete en una tienda de comestibles y que incluye tacos, paquetes de condimentos, salsa y otros aderezos, junto con un trozo de carne de vacuno cruda", dice el escrito. "Nadie llamaría al kit de tacos un taco. Además de 'ensamblarlo', convertirlo en uno requeriría cortar o triturar y cocinar la carne - y hasta que no se hiciera, no tendría sentido tratarlo como alimento y como equivalente a un taco." En un movimiento inusual, los demandantes se unieron a la administración para instar al tribunal a que oyera el caso. El caso ya había llegado al tribunal una vez, en una solicitud de emergencia de la administración en julio que pedía a los jueces revivir temporalmente las regulaciones después de que un tribunal de apelaciones las hubiera bloqueado. El tribunal acordó hacerlo en agosto por 5 a 4, con el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett uniéndose a los tres miembros liberales del tribunal -las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson- para formar una mayoría.