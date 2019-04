Buscan grupos liberales impedir que Nielsen consiga empleo

Washington.- Ahora que la exsecretaria de Seguridad Interna Kirtsjen Nielsen está abandonando la administración Trump, una coalición de grupos liberales están intentando impedir que consiga uno de los lucrativos empleos en la iniciativa privada o de conferencista a los que muchos exfuncionarios del Gabinete se han dedicado al dejar el servicio público.

“Éste no es un gobierno normal. Ésta no fue una política normal. Y la gente que participó en esa política no merece un trato normal”, dijo Karl Frisch, vocero del grupo activista Restauremos la Confianza Pública, que ha sido de los primeros en presionar a las empresas para que no contraten a Nielsen. “Tienen que rendir cuentas por lo que han hecho. Por negligencia han dejado traumadas a miles de familias”, informó The Washington Post.

Aproximadamente 50 funcionarios de alto nivel han salido de la administración Trump desde que el presidente asumió el poder en enero del 2017. Algunos han hecho hincapié en sus diferencias con el mandatario, pero otros, como Nielsen, han vinculado su destino a Trump —reingresando en ciertas ocasiones de manera turbulenta en la iniciativa privada.

Como secretaria de Seguridad Interna, Nielsen fue la imagen pública de la tan criticada política de separar de sus padres a los menores migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. El lunes, dio gracias a Trump y manifestó su apoyo a los esfuerzos del mandatario por disminuir la inmigración ilegal.