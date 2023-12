Buscan funcionarios prohibir el uso público de drogas para revivir a Portland

The New York Times | Tina Kotek, gobernadora de Oregón The New York Times | La policía responde a un hombre que murió de una presunta sobredosis en el centro de Portland en julio

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- Después de años de incrementarse las sobredosis y de un éxodo de negocios del centro de Portland, la gobernadora Tina Kotek de Oregon dijo este lunes que el estado y funcionarios de la ciudad están proponiendo prohibir una parte de la ley de despenalización de drogas, que es la más amplia del país, con el fin de revivir esta atribulada ciudad. De acuerdo al plan diseñado por la gobernadora demócrata Kotek, los legisladores estatales podrían solicitar que se considere una prohibición del uso público de drogas y darle mayores recursos a la policía para disuadir la distribución de enervantes. Kotek dijo que los oficiales esperaban restaurar la sensación de seguridad tanto de los visitantes como de trabajadores en la zona urbana problemática de la ciudad, que ha experimentado el éxodo de tiendas al detalle clave, incluyendo a REI, una institución del Noroeste del Pacífico. “Nadie quiere ver el uso de drogas al aire libre. Necesitamos herramientas diferentes para enviar el mensaje de que eso no es un comportamiento aceptable”, comentó Kotek en una entrevista. Además de las nuevas prohibiciones sobre el uso de drogas y una amplia presencia policíaca, el equipo encabezado por la gobernadora también propuso una moratoria en los nuevos impuestos y otros créditos fiscales para alentar a los negocios a permanecer en la ciudad. El grupo también hizo un llamado para incrementar los servicios para residentes que no tienen en dónde vivir, incluyendo más capacidad en los albergues, declaraciones de emergencia y que múltiples niveles de gobierno abran más servicios a las personas que tienen problemas con la adicción a los enervantes. Los votantes de Oregon aprobaron en el 2020 la primera ley en el país para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras, incluyendo fentanilo, heroína y metanfetaminas. La medida, que fue anexada a las boletas, buscó dar por terminado el uso de la cárcel como un castigo para los usuarios de drogas y tratar la adicción como un problema de salud. El esfuerzo estuvo acompañado de importantes y nuevas inversiones en el tratamiento contra la drogadicción, pero esos sistemas se desarrollaron lentamente. Mientras tanto, ciudades de todo el país han estado teniendo problemas para manejar a las personas que no tienen en dónde vivir, lo cual se ha generalizado, y una crisis de sobredosis provocada por la rápida propagación del fentanilo, una droga particularmente adictiva que es barata y letal. PUBLICIDAD