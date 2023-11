Buscan Demócratas superar bloqueo para confirmar ascensos militares

WASHINGTON — Los demócratas en el Senado están buscando maneras de confirmar cientos de ascensos militares a pesar del bloqueo al proceso que mantiene un senador republicano.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró el miércoles en el pleno de la cámara que esa instancia considerará en el futuro cercano una resolución que permitirá la confirmación rápida de casi 400 oficiales.

El proceso está actualmente bloqueado por el senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama. Por lo general los ascensos militares se confirman todos de una vez por unanimidad, y votar por cada ascenso individualmente le impediría al Senado atender otros temas y tardaría semanas o meses.

Tuberville ha dicho que seguirá oponiéndose a menos que el Pentágono dé marcha atrás en su nueva política de pagar los viajes cuando una miembro del servicio tiene que viajar a otro estado para someterse a un aborto u otro tipo de atención reproductiva.

Schumer, por otra parte, puso en marcha el proceso para realizar votaciones en los próximos días para tres máximos oficiales del Pentágono afectados por el bloqueo: la almirante Lisa Franchetti como jefa de operaciones navales, el general David Allvin como jefe de la plana mayor de la Fuerza Aérea y el teniente general Christopher Mahoney como subcomandante del Cuerpo de Infantería de Marina.

Las gestiones ocurren en el contexto de la guerra de Israel contra Hamás y en momentos en que miembros de ambos partidos se encuentran cada vez más frustrados con el bloqueo de Tuberville.

El senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, recaudó suficientes firmas para una votación sobre Franchetti y Allvin y se expresó frustrado con el tema en el almuerzo semanal de los legisladores republicanos el martes, según una fuente enterada de los comentarios de Sullivan que pidió no ser identificada para poder hablar de la reunión a puerta cerrada.

El líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell dijo después del almuerzo que el bloqueo es “una mala idea” y que trataría de convencer a Tuberville a que exprese su oposición de alguna otra manera.

Las gestiones ocurren además después que la Infantería de Marina informó que el comandante de ese cuerpo, general Eric Smith, ha sido hospitalizado. Smith fue confirmado el mes pasado, pero no ha podido nombrar a Mahoney como subcomandante debido al bloqueo de Tuberville. El propio Smith había sido enfático en cuanto a la carga de ejercer el cargo de comandante y subcomandante al mismo tiempo, varios meses, luego que el comandante previo, general David Berger, se retiró.

En comentarios públicos a comienzos de septiembre, Smith describió su ajetreado calendario ejerciendo los dos cargos. “Esto no es sostenible”, expresó. “El reloj no se detiene. Nuestro adversario no descansa”.