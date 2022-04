Buscan demócratas arremeter con más fuerza contra Partido Republicano

Nueva York.— Si los demócratas pudieran embotellar a Mallory McMorrow, la senadora estatal de Michigan, quien pronunció un discurso considerado ampliamente condenatorio contra la intención de los republicanos de limitar las discusiones acerca del género y sexualidad en las escuelas, lo harían.

El gran momento de McMorrow, la convirtió en un instante en una celebridad política de izquierda. Sus seguidores en Twitter se dispararon a más de 220 mil personas.

Los demócratas que están recaudando dinero para sus candidatos a legislaturas estatales la consideran como un poderío en la obtención de fondos.

Los cinco minutos de furia que tuvo McMorrow fueron muy efectivos, dijeron los demócratas, debido a que eso es algo raro que suceda.

Detectó la frustración que sienten muchos demócratas acerca del titubeo de sus líderes del partido para involucrarse en estas tormentas culturales, comentó Wendy Davis, ex legisladora de Texas, cuya obstaculización sobre una propuesta de aborto en el 2013 la convirtió en una figura política nacional.

Otros demócratas están urgiéndoles a los candidatos que defiendan sus creencias más agresivamente, en lugar de ignorar o desviar los ataques culturales de los republicanos cambiando el tema a los temas económicos.

“Los demócratas tienen miedo de hablar acerca de las cosas por las que estamos luchando”, comentó Tré Easton, estratega progresista. “Fue exactamente el tipo de refutaciones basados en los valores que me gustaría que cada demócrata hiciera”.

Otra lección del discurso de McMorrow, comentó Rebecca Katz, asesora de alto rango del sub-gobernador John Fetterman, candidato demócrata al Senado en Pennsylvania, es que los votantes están buscando la autenticidad y la pasión en lugar de un acuerdo ideológico.

“Los votantes quieren que los candidatos hablen como cualquier gente en lugar de ser actores escurridizos y probados en los sondeos”, comentó Katz.

“A ellos les gustan los candidatos que no tienen filtros, que no son calculadores ni apegados a un script. Y aun cuando no siempre estén de acuerdo con uno, si un candidato es directo y honesto, los votantes tienden a respetarlo”.

“Estoy de acuerdo en que deberíamos asegurarnos cada día de decirles a los estadounidenses lo que estamos haciendo para beneficiarlos a ellos y sus familias. Pero también necesitamos luchar con fuego contra fuego”, dijo Davis.