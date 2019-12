Buscan contratar extranjeros en EU

Estados Unidos— La Cámara de Representantes de EU aprobó el miércoles un proyecto de ley que reduciría las restricciones para contratar trabajadores agrícolas extranjeros y crearía un mecanismo para naturalizar a más de un millón de ellos que se estima están en el país de manera ilegal.

La votación de 260 a favor y 165 en contra fue una inusual acción bipartidista en torno al tema de la inmigración.

La iniciativa también requiere que los agricultores utilicen el sistema E-verify, que revisa si alguien puede trabajar de manera legal, contra el cual los agricultores han luchado en el pasado.

La escasez de mano de obra se ha convertido en un problema para la industria agrícola, lo que desató un esfuerzo en Washington para abordar el tema.

Los trabajadores agrícolas inmigrantes de Oregon sostienen la industria de árboles de Navidad del Estado, la más grande del país con 121 millones de dólares.

En 2017 se cosecharon 4.7 millones de árboles navideños en Oregon, cuatro millones en Carolina del Norte y 1.5 millones en Michigan; los tres mayores productores de árboles en el país, de acuerdo con el Departamento de Agricultura.

Tanto agricultores como trabajadores latinos de Oregon coincidieron en que los estadounidenses no solicitan estos empleos debido a que son muy arduos.

Los productores de árboles navideños en Oregon, que enfrentaban un mercado laboral restringido este año, utilizaron contratistas que encontraron trabajadores migrantes en California para que ayudaran con la cosecha de árboles, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Empleo de Oregon.

El Gobierno estadounidense expresó su apoyo para los agricultores, que dicen estar desesperados por llenar vacantes con inmigrantes, pese a que Trump hizo su campaña de 2016 y su agenda política nacional con la promesa de que construirá un muro en la frontera con México y presentó políticas que dificultan aún más el asilo de inmigrantes.

No está claro cuál será el destino de la propuesta en el Senado, y la Casa Blanca no ha informado si el Presidente Donald Trump la promulgaría.