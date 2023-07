Buscan con drones a tiburones en playas de EU

Associated Press | Brindan un punto de vista adicional que no está disponible para los salvavidas en la playa Associated Press | El primer encuentro conocido del verano ocurrió el lunes, cuando una chica de 15 años sintió un mordida en la pierna mientras nadaba

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York.- Frente a la costa de Long Island, pasan sobre el océano, vigilando el agua en busca de cualquier peligro que pueda acechar bajo la superficie mientras que los bañistas se vuelven más atentos debido a una serie reciente de encuentros con tiburones. Durante dos días de esta semana, cinco personas informaron haber sido mordidas por tiburones en algunas de las playas más populares de Nueva York, lo que llevó a una mayor vigilancia de las aguas del área. El avistamiento de un tiburón de 3 metros el jueves llevó a las autoridades a mantener a la gente fuera del agua en el Parque Estatal Robert Moses, la misma playa de Long Island que retrasó su apertura el 4 de julio después de que un dron detectó un grupo de 50 tiburones de arena frente a la costa. "Ahora estamos más atentos que nunca", dijo George Gorman, director de parques estatales en Long Island. "Tenemos drones en el cielo que vigilan las aguas. Tenemos salvavidas en motos acuáticas que vigilan las aguas". Los drones brindan un punto de vista adicional que no está disponible para los salvavidas en la playa, dijo Epstein mientras demostraba cómo usa los drones para patrullar las aguas de Long Island. Mientras operaba uno de los drones desde la playa, miró fijamente una pequeña caja equipada con controles y una pantalla de visualización. La nave despegó, flotando sobre la arena hasta que se lanzó hacia adelante sobre el agua y se convirtió en un simple punto a medida que se acercaba al horizonte. “Cuando estás en una estación de salvavidas elevada o en un puesto de salvavidas, puedes ver hacia arriba y hacia afuera, pero no puedes ver directamente hacia abajo”, afirmó Epstein. “Cuando tenemos tiburones que comen estos peces, es muy, muy claro para nosotros. Podrías verlos sin preguntar”. Pero, advirtió, que “el hecho de que no veas algo no significa que no esté allí”. Hace sólo dos meses, la gobernadora Kathy Hochul anunció la incorporación de 10 drones a su escuadrón, lo que eleva el total a 18 que se pueden usar para monitorear la actividad de los tiburones en las playas de su estado. “Con los neoyorquinos y los visitantes preparándose para disfrutar de nuestras hermosas playas de Long Island durante todo el verano, su seguridad es nuestra principal prioridad”, dijo Hochul en mayo. “Este año estamos tomando más medidas para proteger a los bañistas al aumentar la vigilancia para monitorear la actividad de los tiburones cerca de las playas de la costa sur”. Un aumento en los avistamientos de tiburones podría sugerir un ecosistema más saludable, dicen algunos. Las aguas más limpias permiten que florezcan los peces pequeños de los que se alimentan los tiburones. Cuando hay una mayor presencia de peces pequeños cerca de la orilla, aumenta el riesgo de que los tiburones los ataquen. Antes de 2022, Nueva York sólo había registrado una docena de mordeduras no motivadas. Durante la última década, sólo hubo cuatro personas mordidas por tiburones, según datos compilados por el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, que rastrea los ataques de estos animales en todo el mundo. Florida suele encabezar la lista en Estados Unidos en mordeduras de tiburón. Hubo 16 casos el año pasado, el doble que el subcampeón Nueva York. Desde su posición elevada sobre la arena en el Parque Estatal Jones Beach, el salvavidas Carl Nowicki apuntó su mirada hacia el mar, escaneando el agua en busca de actividad que pudiera atraer a un tiburón hambriento, como grandes bancos de peces. “Si un dron ha visto un tiburón, no alertaremos a los bañistas hasta que estén fuera del agua porque no queremos que se asusten”, dijo. “Seremos muy transparentes una vez que todos estén en la arena. No queremos causar pánico en una playa”. Mike Berchoff, que estaba disfrutando del sol y el agua en Jones Beach, se ha metido al agua con más cautela en estos días. No quiere ser el próximo bañista en ser mordido por un tiburón. “Sólo me meto hasta la cintura. Eso es todo”, dijo. “No voy por completo”. Berchoff ha visto despegar más drones últimamente, lo que, según él, proporciona cierta tranquilidad para que los bañistas sean alertados del peligro. El primer encuentro conocido del verano ocurrió el lunes, cuando una chica de 15 años sintió un mordida en la pierna mientras nadaba. Poco después, en una playa diferente, otro adolescente tuvo que remar de regreso a la orilla después de que algo comenzó a mordisquearle los dedos de los pies. Un día después, el 4 de julio, dos hombres reportaron posibles mordeduras de tiburones en dos encuentros separados a 97 kilómetros de distancia. Este no es el mismo tipo de horror que aterrorizó a la ciudad ficticia de la costa este de Amity Island en la aterradora película de suspenso “Tiburón”. Por un lado, es poco probable que los animales marinos involucrados en los encuentros recientes sean los grandes tiburones blancos que inducen el miedo y que permanecen en aguas más profundas y rara vez se ven lo suficientemente cerca de la costa como para ser una verdadera preocupación. Alrededor de una docena de especies de tiburones nadan frente a la costa de Long Island, ninguno de ellos considerado particularmente feroz, incluidos los tiburones de arena que son más comunes en el área y crecen hasta casi 1.6 metros. Sus dientes afilados y dentados pueden asustar, pero los peces gigantes suelen ser dóciles y evitan el contacto humano. Se sabe que existe un criadero de tiburones juveniles frente a Fire Island. 