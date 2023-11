Buscan asilo en EU por cambio climático

The New York Times | Entre los cientos de migrantes acampados junto al río Grande en Matamoros (México) había miembros del grupo indígena miskito de Honduras The New York Times | La espera para que Cosmi y su familia entraran en Estados Unidos duró meses

Primero ocurrieron los huracanes (dos tormentas, con dos semanas de diferencia en 2020) que devastaron a Honduras y dejaron a los más vulnerables del país en extrema necesidad. En aldeas distantes, habitadas por pueblos indígenas conocidos como miskitos, fueron arrasadas casas y quedaron devastados campos de cultivo. Luego vinieron los cárteles de la droga, que ocuparon el vacío del Gobierno hondureño, mal equipado para responder a la catástrofe, y siguió la violencia. "Todo cambió después de los huracanes y necesitamos protección", dijo Cosmi, de 36 años, padre de dos hijos. Agregó que su tío fue asesinado después de que le ordenaron abandonar la parcela familiar. Cosmi, que pidió ser identificado sólo por su nombre por preocupación por la seguridad de su familia y la de los parientes que quedaron atrás, se alojaba en un sórdido campamento a lo largo del río que separa México y Texas. Cientos de otros miskitos estaban junto a él en pequeñas tiendas de campaña, todos con la esperanza de solicitar asilo. La historia de los miskitos que abandonaron su hogar ancestral para recorrer 4 mil kilómetros hasta la frontera entre Estados Unidos y México es, en muchos sentidos, familiar. Al igual que otros provenientes de Centro y Sudamérica, los miskitos huyen de estados fallidos y de la violencia callejera. Pero sus abogados también esperan poner a prueba una idea novedosa: las condiciones climáticas extremas provocadas por el cambio climático pueden ser motivo de asilo, una protección establecida hace más de siete décadas después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. "Nuestra ley de asilo fue elaborada cuando ni siquiera se contemplaba el cambio climático, y ahora somos muy conscientes de que éste será uno de los problemas más importantes del siglo", dijo Ann García, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración. Está trabajando con la organización sin fines de lucro Juntos y Libres para ayudar a los miskitos. Los solicitantes de asilo deben demostrar que no pueden vivir en su país de origen como resultado de una persecución pasada o de un temor fundado de ser perseguidos en el futuro por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo (por ejemplo, mujeres sometidas a mutilación genital). Los miskitos enfrentan un camino cuesta arriba para obtener asilo debido al cambio climático, y sus abogados pueden intentar incorporar otros factores para reforzar el caso. Podrían solicitar asilo basándose en la pertenencia de los miskitos a un grupo social, si fueran desatendidos por el Gobierno o sufrieran discriminación por su origen étnico. Los miskitos también podrían hacer valer vulnerabilidades inherentes, como una dependencia de los recursos naturales que podría verse socavada por un evento climático catastrófico si condujera a una violencia criminal que cortara su suministro de alimentos. Independientemente de cómo tomen forma las solicitudes de asilo de los miskitos, resolver sus casos podría llevar varios años, dado el retraso de años. Mientras esperan el resultado de sus casos, a los solicitantes de asilo se les permite permanecer en Estados Unidos y pueden obtener autorización de empleo después de seis meses. Esto ha creado un incentivo para que las personas, en particular los migrantes económicos, presenten solicitudes de asilo con argumentos débiles, y ha provocado una reacción violenta contra la práctica de permitir que cualquiera que solicite asilo ingrese a Estados Unidos. "El público en general acepta cada vez menos el asilo como remedio porque hay mucha gente que es creativa al solicitarlo", dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de migración en la Facultad de Derecho de Cornell. El número de casos de asilo pendientes en los tribunales de migración de Estados Unidos ha superado el millón, frente a unos 750 mil en 2022 y apenas 110 mil hace una década. Otro millón de casos que están siendo evaluados por funcionarios de asilo también están pendientes, más del doble que hace dos años. A medida que aumenta el número de solicitudes, también aumentan las preguntas sobre el significado mismo del asilo en el siglo 21, para Estados Unidos y para los millones de personas en todo el mundo que buscan refugio seguro, cada vez más debido a los efectos del clima extremo y el cambio climático. Nadie cuenta cuántos migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México huyen de los efectos del clima extremo, pero es probable que ese número aumente, según los expertos. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU, el cambio climático desplazará hasta 143 millones de personas en América Central y del Sur, África subsahariana y Asia meridional para 2050. Las temperaturas de los océanos aumentan a medida que los humanos continúan quemando combustibles fósiles, bombeando gases de efecto invernadero a la atmósfera y calentando el planeta. Con el tiempo, han hecho que los huracanes del Atlántico sean más fuertes, más húmedos y más lentos, haciéndolos muy destructivos una vez que tocan tierra. La difícil situación de los miskitos subraya las condiciones climáticas que impulsan la migración en todo el mundo, particularmente hacia Estados Unidos. Desde que tiene uso de razón, Cosmi había caminado penosamente una montaña para ayudar a su tío Ilario a cultivar frijoles, arroz, maíz, malanga y sandías en la parcela de tierra que se había transmitido de generación en generación. Cosmi se casó y tuvo dos hijos, que ahora tienen 14 y 8 años. Subsistían de lo que producía la tierra y criaban algo de ganado. "Había temporada para todo, y abundaba", recordó, hasta los huracanes de 2020. La tierra estaba empapada. Luego la tierra se secó, pero sobrevino la sequía, recordó Cosmi. Los tallos de maíz se marchitaron. Durante la cosecha, llenó la mitad de sacos de arroz de lo habitual. "Habíamos trabajado esa tierra durante generaciones", dijo Cosmi, "y seguimos intentándolo". Pidió prestada una canoa y empezó a pescar camarones en los estuarios. Intercambió algo de malanga (un tubérculo) por algunas capturas de los pescadores que se hicieron a la mar. Luego vinieron los cárteles. El tío de Cosmi fue asesinado. Pronto, Cosmi y su familia comenzaron a recibir amenazas. Sacó a su hijo y a su hija de la escuela. Finalmente, huyeron. Haciendo pequeños trabajos a lo largo del camino, Cosmi y su esposa pudieron juntar dinero para comida y autobuses hasta la frontera de Estados Unidos. Llegaron a Matamoros en mayo, cuatro meses después de abandonar su tierra natal. Utilizando la aplicación del Gobierno de EU que se ha convertido en una de las pocas formas de conseguir una cita de asilo, programaron una entrada en el cruce en Brownsville, Texas. El 3 de agosto, los agentes fronterizos estadounidenses procesaron y liberaron a la familia. Viajaron en autobús a Waukegan, Illinois, un suburbio de Chicago, donde se hospedaron con un amigo. Un equipo liderado por el abogado García planea representar a la familia y a otros miskitos que llegan en sus casos de asilo. A finales de 2021, la Casa Blanca emitió un informe en el que reconocía que el calentamiento global estaba provocando desplazamientos a gran escala. Pero, dos años después, la Administración aún tiene que adoptar su propia recomendación de establecer un grupo de trabajo interinstitucional para coordinar la respuesta de Estados Unidos a la migración por el cambio climático.