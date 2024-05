Buscan agilizar las expulsiones de inmigrantes recién llegados

Washington.- El gobierno de Biden anunció este jueves que un nuevo procedimiento acelerado en los tribunales de inmigración reducirá de años a meses el tiempo necesario para resolver las solicitudes de asilo de algunos adultos solteros.

Los inmigrantes que se asienten en cinco ciudades -Atlanta, Boston, Chicago, Los Ángeles y Nueva York- serán incluidos en un "registro de recién llegados" cuyo objetivo es que los jueces resuelvan sus solicitudes en 180 días, en lugar de los aproximadamente cuatro años que se tarda en la actualidad. Se cree que la congestión de los tribunales es un incentivo importante para que vengan más personas, especialmente las que tienen reclamaciones poco sólidas.

El Departamento de Justicia ha asignado 10 jueces a esta iniciativa. Las autoridades dijeron que no sabían cuántos casos tramitarían, lo que dificultaba la evaluación del impacto potencial.

Funcionarios de la administración dijeron que el fracaso de un amplio proyecto de ley del Senado este año explica la ausencia de medidas más audaces, una línea familiar de ataque contra los republicanos que han aprovechado las llegadas sin precedentes a la frontera para culpar al presidente Joe Biden de la gestión de la inmigración en un año electoral.

"Esta medida administrativa no sustituye a los cambios radicales y muy necesarios que aportaría el proyecto de ley bipartidista del Senado, pero a falta de una acción del Congreso haremos lo que podamos para hacer cumplir la ley de la forma más eficaz y desalentar la migración irregular", dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Las autoridades dijeron que las cinco ciudades fueron elegidas porque allí los jueces tenían cierta disponibilidad para atender casos y porque eran grandes destinos para los migrantes.

Los solicitantes de asilo pueden optar a permisos de trabajo en los seis meses siguientes a su llegada, lo que, según los críticos, es un incentivo para venir aunque sus solicitudes sean débiles. Cuanto más tiempo pasen en Estados Unidos y hayan establecido lazos familiares o comunitarios, mayor será la oposición a devolverlos a su país de origen.

Durante años, la Administración ha tratado de situar a más recién llegados al principio de la cola para las decisiones de asilo, con la esperanza de deportar a aquellos cuyas solicitudes son denegadas en cuestión de meses en lugar de años. Las administraciones Obama y Trump también intentaron acelerar algunos casos en una vía separada que se remonta a 2014.

En 2021, el gobierno de Biden introdujo una "lista de espera específica" para que las familias solicitantes de asilo de 10 ciudades fueran adelantadas en la cola de los tribunales y sus casos se resolvieran en un plazo de 300 días. En 2022, la administración Biden introdujo un plan para que los funcionarios de asilo, y no los jueces de inmigración, decidieran sobre un número limitado de solicitudes familiares en nueve ciudades.

Dana Leigh Marks, que se jubiló en 2021 después de 35 años como juez de inmigración, dijo que los solicitantes de asilo, incluso los que pueden pagar, no han podido contratar abogados bajo los anteriores "expedientes cohete" porque no había tiempo suficiente. Marks también dijo que esas iniciativas no consiguieron frenar la inmigración.

"Es una respuesta política porque el problema es enorme y la gente está preocupada, pero en realidad no es más que una tirita superficial en una herida abierta", dijo Marks. "Nunca ha funcionado en el pasado y no hay razón para pensar que esta vez vaya a ser diferente".

El número de casos pendientes en los tribunales de inmigración ha aumentado hasta los 3,6 millones. Hay unos 600 jueces en 68 tribunales. El plan anunciado este jueves no incluiría dinero para más jueces.

El anuncio se produjo una semana después de otra nueva política dirigida a un número limitado de solicitantes de asilo para rechazar sus solicitudes en una fase más temprana del proceso si se consideran amenazas para la seguridad pública.