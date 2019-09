Buscan acceso a llamadas Trump-Putin

El Congreso estadounidense está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales, dijo este domingo el líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja.

"Creo que la necesidad primordial aquí es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y, en particular, con Putin, el presidente también minó nuestra seguridad", dijo el demócrata Adam Schiff en el programa Meet the Press de la cadena NBC. El Congreso está investigando una denuncia de un informante que asegura que Trump solicitó un favor político del Presidente de Ucrania que podría ayudarlo a ser reelecto el próximo año.

Los demócratas dicen que lo hecho por Trump puso en peligro la seguridad nacional y la integridad de las elecciones estadounidenses.

La denuncia citó una llamada telefónica en la que Trump le pidió al presidente Volodymyr Zelensky que iniciara una investigación sobre el ex vicepresidente Joe Biden, el principal aspirante a representar al partido opositor en los comicios de 2020, y su hijo Hunter, quien trabajaba para una compañía de gas ucraniana.

La llamada telefónica del 25 de julio se produjo poco después de que Estados Unidos congeló casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania, lo que provocó preocupación de que Trump utilizó dinero público para su beneficio político.

La acusación asegura que abogados de la Casa Blanca ordenaron que los registros de la conversación telefónica se retiraran del sistema donde normalmente se almacenan y se trasladen a un sistema en el que se guarda la información más clasificada.

"Si hay un esfuerzo por ocultarlas y encubrirlas (este tipo de conversaciones), sí, estamos decididos a averiguarlo", añadió Schiff.

El caso Ucrania llevó a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, a lanzar el martes una investigación destinada a un juicio político contra Trump.