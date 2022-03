Buscan abrir caso penal contra Trump por tratar de anular elecciones

Nueva York.- Poco después de las elecciones de 2020, cuando aún se estaban contando los votos, el principal experto en datos de la campaña de reelección del presidente Donald J. Trump le dijo sin rodeos que iba a perder.

En las semanas que siguieron, mientras Trump seguía insistiendo en que había ganado, un alto funcionario del Departamento de Justicia le dijo en repetidas ocasiones que sus afirmaciones de fraude electoral generalizado carecían de fundamento y, en última instancia, le advirtieron que “dañarían al país”.

El principal abogado de la Casa Blanca se hizo eco de esas preocupaciones, quien le dijo al presidente que entraría en un “pacto de asesinato-suicidio” si continuaba con sus planes extremos para tratar de invalidar los resultados de las elecciones de 2020.

Sin embargo, Trump, una y otra vez, descartó los hechos, los datos y muchos de sus propios asesores mientras continuaba promoviendo la mentira de unas elecciones robadas, según cientos de páginas de pruebas, transcripciones de entrevistas y correspondencia por correo electrónico reunidas por el comité de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero para una presentación legal publicada este miércoles por la noche.

Al presentar la cuenta, el panel reveló la base de lo que sus investigadores creen que podría ser un caso penal contra Trump. El núcleo es el argumento de que, al rechazar repetidamente la verdad de que había perdido las elecciones de 2020 —incluidas las afirmaciones de sus propios asistentes de campaña, los abogados de la Casa Blanca, dos fiscales generales sucesivos e investigadores federales— Trump no solo estaba siendo terco o ignorante de su derrota, estaba perpetrando a sabiendas un fraude a los Estados Unidos.

Es una afirmación audaz que podría ser difícil de respaldar en los tribunales, pero al hacerlo, el comité de la Cámara ha compilado una narrativa elaborada de los esfuerzos extraordinarios de Trump para aferrarse al poder.

En él, Trump emerge como un hombre que no puede, o no quiere, escuchar a sus asesores incluso cuando le explican que ha perdido las elecciones, y sus múltiples y variadas afirmaciones en sentido contrario no están fundamentadas en los hechos.

En un momento, a Trump no pareció importarle si había alguna evidencia para respaldar sus afirmaciones de fraude electoral, y cuestionó por qué no debería impulsar medidas aún más extremas, como reemplazar al fiscal general interino, para impugnar su pérdida.

“El presidente dijo algo en el sentido de: ‘¿Qué tengo que perder si hago esto?, ¿qué tengo que perder?’”, dijo Richard P. Donoghue, exalto funcionario del Departamento de Justicia, al comité en una entrevista. “Y yo dije: ‘señor presidente, tiene mucho que perder. ¿Es así como realmente quiere que termine su administración? Va a lastimar al país’”.