Busca yerno de Trump expandir migración

Ciudad de México— Mientras el presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con México, Jared Kushner, asesor principal y yerno, busca expandir la migración legal.

Cuatro fuentes citadas por el sitio político informaron que Kushner ha estado trabajando por meses en una propuesta que podría aumentar la cantidad de trabajadores poco calificados y altamente calificados, así como los permanentes y temporales admitidos en el país año con año.

El esfuerzo de Kushner representaría un fuerte contraste con las medidas cada vez más drásticas de Trump para enfrentar la migración ilegal a la que describe como una emergencia nacional.

Sin embargo, Trump también ha respaldado públicamente la migración legal, prioridad generalmente respaldada por una comunidad de negocios que no cuenta con trabajadores calificados.

De acuerdo con Politico, Kushner inició el proceso en enero, cuando se reunió con docenas de grupos de defensa, incluidas organizaciones empresariales y agrícolas.

La propuesta podría enviarse al Congreso durante el verano.

Más de un millón de migrantes legales son aceptados en EU cada año de manera permanente, pero solo una fracción de 140 mil entran en la categoría de empleados.

El resto de los migrantes son familiares o refugiados.

Funcionarios federales opuestos a la postura moderada de Kushner y su equipo señalan que Trump podría verse influenciado por esa política.

"El Presidente debe recordar que fue elegido para implementar un sistema de inmigración que sirva a los intereses nacionales, no a intereses comerciales", dijo RJ Hauman, Director de Relaciones Gubernamentales de la Federación para la Reforma de Inmigración.

"Un plan para aumentar la migración en general no es más que un folleto para las empresas para que no tengan que competir por los trabajadores estadounidenses y aumentar sus salarios", agregó.

Por otra parte, el plan de Kushner no llevaría a un aumento neto en la migración legal, ya que sus esfuerzos solo compensarían las reducciones en otras formas de migración.

Esto podría estar vinculado a la reducción del número de migrantes miembros de una familia que son seleccionados para viajar a EU o de aquellos migrantes que reciben tarjetas de residencia a través de un programa de lotería de visas de diversidad, según las fuentes de Politico.

Trump aseguró en febrero que los números de migración son los más grandes de todos los tiempos, pero no tenían que entrar ilegalmente.

"Necesito que venga gente porque necesitamos gente para dirigir las fábricas, plantas y compañías que se están mudando de nuevo. Necesitamos gente", dijo Trump tras ser cuestionado por un periodista sobre si había cambiado su postura migratoria.

Varios funcionarios de la Administración han advertido que el esfuerzo de Kushner está en sus primeras etapas que tantea el terreno bipartidista en busca de un proyecto de ley.

Mientras tanto, Trump ha lanzado amenazas en los últimos días en contra de los esfuerzos de México para frenar la migración ilegal, asegurando que podría cerrar la frontera sur sin importar la pérdida comercial entre las naciones.