Busca Trump ley sobre fuerza espacial

Estados Unidos- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una directriz que instruye al Pentágono para elaborar un proyecto de ley sobre la creación de una fuerza espacial estadounidense .

Se trata de un paso firme y estratégico hacia la garantía del dominio estadounidense del espacio exterior, de acuerdo con la Casa Blanca.

"Nuestro destino, más allá de la Tierra, no solo es un asunto de identidad nacional, sino también un asunto de seguridad nacional", sostuvo Trump.

La Directriz-4 de Política Espacial pide al secretario de Defensa elaborar una propuesta legislativa sobre el establecimiento de la Fuerza Espacial como el sexto ramo de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Sin embargo, la Fuerza Espacial será establecida inicialmente en el Departamento de la Fuerza Aérea, según la Casa Blanca.

En junio del año pasado, Trump propuso que la Fuerza Espacial sea separada pero igual con la Fuerza Aérea del país. No obstante, la nueva directriz encontró bastante oposición.

"La seguridad espacial no puede lograrse unilateralmente o solo a través de medios militares. Requiere coordinación y cooperación con otras naciones que participan en la exploración espacial", indicó en una declaración Laura Grego, alta científica del Programa de Seguridad Global de la Unión de Científicos Interesados.

"Concentrar autoridad en una fuerza espacial crea un incentivo para que países desarrollen armas espaciales que aumentan la posibilidad de conflicto, sería una idea profundamente mala", dijo la científica.

La creación de una nueva fuerza militar aún necesita la aprobación del Congreso.