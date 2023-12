Busca Tennessee recuperarse de tormentas y tornados

Associated Press | Las autoridades confirmaron que tres personas, entre ellas un niño, murieron después que un tornado tocó tierra Associated Press | Las autoridades confirmaron que tres personas, entre ellas un niño, murieron después que un tornado tocó tierra Associated Press | Las autoridades confirmaron que tres personas, entre ellas un niño, murieron después que un tornado tocó tierra

NASHVILLE, Tennessee — Los residentes de las comunidades del centro de Tennessee que resultaron afectadas por los letales tornados del fin de semanas describieron las terribles y trágicas escenas en que una casa rodante cayó encima de otra, los tejados se desprendieron de las casas y toda una iglesia se vino abajo durante una serie de potentes tormentas que dejaron seis muertos. Los trabajadores de emergencias y los miembros de la comunidad iniciaron el domingo las labores de limpieza luego de las tormentas y tornados del fin de semana que enviaron a decenas de personas al hospital, causaron daños en edificios, volcaron vehículos y dejaron sin luz a cientos de miles. Marco Tulio Gabriel Pérez llegó a Nashville procedente de Atlanta después de escuchar que su hermana y su sobrino de 2 años murieron a causa del tornado. Dijo que otros dos niños de la familia sobrevivieron con heridas menores. Familiares lloraban mientras inspeccionaban los restos de las casas rodantes la mañana del domingo. El Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville identificó a las víctimas que murieron al norte del centro como Joseph Dalton, de 37 años; Floridema Gabriel Pérez, de 31; y su hijo, Anthony Elmer Méndez, de 2. Dalton se encontraba dentro de su casa rodante cuando la tormenta la arrojó encima de la vivienda de Pérez. Dos niños fueron hospitalizados con heridas que no ponían en riesgo su vida, informó la policía en un comunicado. Las autoridades en otros lugares confirmaron que tres personas, entre ellas un niño, murieron después que un tornado tocó tierra en el condado Montgomery, a unos 80 kilómetros (50 millas) al noroeste de Nashville y cerca de los límites con Kentucky la tarde del sábado. Por el momento no se dieron a conocer nombres. Alrededor de 60 personas recibieron atención médica por lesiones en instalaciones de salud de la zona, entre ellas nueve que fueron transferidas en estado crítico a un hospital de Nashville, señaló Jimmie Edwards, director de los servicios de emergencia del condado Montgomery. En total se reportaron 21 lesionados en Nashville, de acuerdo con funcionarios de la ciudad. Una iglesia ubicada al norte del centro de la ciudad se derrumbó durante la tormenta, lo que provocó que 13 personas fueran hospitalizadas, informaron funcionarios de emergencia de Nashville en un comunicado de prensa. Todos permanecen en condición estable. El edificio de actividades de la iglesia bautista de la comunidad de Nashville quedó destruido por completo, dijo Donella Johnson, esposa del pastor del templo, en un video publicado en Facebook. Varios feligreses afectados por los daños tuvieron que ser operados de emergencia por fracturas en la cadera y las piernas, declaró. El sitio web de la iglesia había promocionado un banquete de agradecimiento para los Johnson la tarde del sábado. "Aunque hemos experimentado una devastación que va más allá de lo creíble, no perdimos vidas", dijo el reverendo Vincent Johnson. "Dios tomó los ladrillos y madera y metal que quedó retorcido en un tornado. Pero Dios preservó nuestras vidas". Se reportaron al menos seis rastros de tornado el sábado en la región central de Tennessee, según el Servicio Meteorológico Nacional. El meteorólogo Cory Mueller, en Nashville, dijo que la agencia desplegará el domingo equipos de rastreo de tornados con el objetivo de confirmar estos posibles tornados y calcular su magnitud.