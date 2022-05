Busca panel interrogar a otros tres legisladores republicanos

Washington.— El Comité de la Cámara que investiga el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero, envió cartas este lunes buscando interrogar a tres miembros republicanos del Congreso. Señaló que había recopilado evidencia de que algunos republicanos de la Cámara solicitaron perdones presidenciales después de la violencia que rodeó al Capitolio.

El Comité solicitó entrevistarse con el representante Andy Biggs de Arizona, el ex líder de la Camarilla Política Freedom que es ultra-conservadora, el representante Mo Brooks de Alabama, quien dijo que el ex presidente Donald J. Trump sigue intentando ser reinstalado en la presidencia, y el representante Ronny Jackson de Texas, ex médico de la Casa Blanca de Trump.

Los tres rechazaron la petición rápidamente, y trataron de mostrar como ilegítimo el trabajo que está haciendo el Comité.

En la carta enviada a Biggs, los encargados del Comité le dijeron que querían interrogarlo acerca de la evidencia que habían obtenido sobre los esfuerzos que hicieron ciertos republicanos de la Cámara para obtener el perdón presidencial después del 6 de enero en relación con las medidas que tomó Trump para anular la elección del 2020.

Los investigadores también dijeron que querían preguntarle a Jackson, el ex médico de la Casa Blanca quien actualmente es miembro del Congreso, por qué fue mencionado en mensajes encriptados que envió Oath Keepers, un grupo de milicia, algunos de cuyos integrantes fueron acusados penalmente por estar vinculados al ataque.

En los mensajes, los miembros de la milicia aparecen en el teléfono celular de Jackson y le dicen que “están en camino” y “necesitan protección”, durante la violencia.

El panel ya había solicitado entrevistarse con el representante Kevin McCarthy de California, líder republicano, el representante Jim Jordan de Ohio y el representante Scott Perry de Pennsylvania.

Todos rechazaron reunirse con los investigadores del Comité.