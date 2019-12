Busca DHS usar reconocimiento facial también en ciudadanos de EU que viajan

San Francisco— El Departamento de Seguridad Nacional desea usar la tecnología de reconocimiento facial para identificar a todas las personas que ingresan o salen de Estados Unidos ---- incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, publicó CNN.

En un documento reciente, el Departamento propuso cambiar las regulaciones existentes “para que todos los viajeros, incluyendo a ciudadanos de Estados Unidos, sean fotografiados a su llegada y/o salida”, de Estados Unidos, tales como aeropuertos.

Michael Hardin, director de la política de entradas y salidas y planeación del Departamento, le comentó a CNN Business que la regla está en las “últimas etapas de autorización”. Sin embargo, aunque no se ha publicado, no entrará en vigor hasta después de un período de comentarios públicos.

La tecnología de reconocimiento facial, que usualmente compara la imagen de una persona de una foto o video con una imagen fija que hay en la base de datos, se está convirtiendo en algo cada vez más común en los aeropuertos del mundo, ya que los gobiernos y las aerolíneas lo usan con fines de seguridad y de revisión.

El gobierno de Estados Unidos en particular, ha usado el reconocimiento facial en los últimos 20 años, aunque recientemente aumentó la revisión biométrica en los aeropuertos.

En el 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para acelerar la aplicación de las pruebas biométricas en los aeropuertos para todos los viajeros domésticos e internacionales.