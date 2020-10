Busca Biden expandir su apoyo mientras Trump reúne a su base

The New York Times

El exvicepresidente Joseph R. Biden Jr. llenó de esperanza y miedo a los demócratas cuando anunció al comienzo de la semana que haría campaña en Iowa y Georgia, además de paradas más tradicionales en Wisconsin y Florida.

Mientras Biden hacía campaña ayer en una región de Georgia que está llena de carteles y banderas que apoyan al presidente Trump, los demócratas nerviosos tuvieron recuerdos desagradables de 2016, cuando Hillary Clinton invirtió recursos y visitó Arizona en los últimos días de su campaña mientras fallaba en poner un pie en Wisconsin.

Los votantes demócratas reacios al riesgo se preguntaban: ¿Por qué Biden no pasó simplemente el resto de sus horas de vigilia hasta el 3 de noviembre viviendo en Pensilvania, con su tesoro de 20 votos electorales, casi tantos como Georgia e Iowa juntos? No había necesidad de rematar ningún balón, solo era necesario que la campaña no perdiera.

La campaña de Trump trató de pintar a Biden como demasiado confiado, tal como lo era Clinton hace cuatro años. "Lo alentamos a que dedique tiempo y recursos en Georgia, donde el presidente definitivamente va a ganar", dijo Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de Trump. "Está perdiendo el tiempo en estados que no puede ganar".

Mientras tanto, la campaña de Trump envió a Melania Trump, la primera dama, a Atglen, Pensilvania, una parada de campaña muy rara, la única este año, para uno de los sustitutos más populares del presidente, a quien no le gusta particularmente hacer campaña. Trump pasó el martes apuntalando el apoyo en los estados del Medio Oeste, con mítines en Michigan, Wisconsin y Nebraska.

Sin embargo, otros demócratas dijeron que se sentían alentados de que la campaña de Biden se sintiera lo suficientemente cómoda como para dedicar recursos a estados como Georgia y Texas, lo que obligó a la campaña de Trump a usar parte de su efectivo limitado para jugar a la defensiva en Georgia, sin dejar de gastar en anuncios en Pensilvania y Florida.

Y notaron que Biden parecía estar agregando a su agenda estados con importantes escaños en el Senado donde los demócratas tienen una victoria a su alcance.

Mientras tanto, Trump tenía previsto hacer dos paradas de campaña en Arizona este miércoles, siguiendo su estrecho camino hacia la victoria. Su campaña, sin embargo, señaló que también viajará esta semana a New Hampshire y Nevada, estados donde Clinton ganó hace cuatro años.