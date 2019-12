Bloqueó presidente de EU a testigos clave de juicio político

Washington.- ¿Acaso los demócratas de la Cámara de Representantes están cometiendo un error al actuar apresuradamente para destituir al presidente Trump, aún cuando todavía hay huecos sustanciales en el expediente de hechos para decidir si el mandatario abusó de sus poderes en el asunto de Ucrania?

Ese fue el argumento presentado el miércoles por Jonathan Turley, un profesor de derecho de la Universidad George Washington que fue el único testigo republicano de cuatro académicos legales que rindieron testimonio en la audiencia de juicio político de apertura del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

El punto de Turley cristalizó el dilema constitucional que enfrenta el Congreso a medida que avanza en el proceso en lugar de detenerse para ir tras la evidencia adicional que la Casa Blanca ha ocultado. Un presidente dispuesto a bloquear información, documentos y testimonios puede usar a los tribunales para agotar el tiempo, lo que socavaría la capacidad de la Cámara Baja para utilizar su poder de destitución en la práctica.

Sosteniendo que el “período abreviado de esta investigación” era problemático y desconcertante, Turley dijo que el Congreso había reunido “un registro incompleto e inadecuado para destituir a un presidente”. La evidencia tiene lagunas debido a que hay “testigos que no han sido citados que cuentan con evidencia material”, según argumentó, y sería un error avanzar en esto sin haber escuchado lo que ellos tengan que decir.

Cuando un presidente bloquea sistemáticamente las citaciones del Congreso y ordena a ex y actuales auxiliares a que no proporcionen documentos ni testimonios, esa es otra base para destituir a un mandatario, según argumentó otro testigo, Michael J. Gerhardt, profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte y autor de “The Federal Impeachment Process: A Constitutional an Historical Analysis” (El Proceso federal de la destitución: Un análisis constitucional e histórico).

“En esta situación, la obstrucción a gran escala de esas citaciones, creo, representa un ataque directo a la separación de poderes y, por lo tanto, como único recurso es, en cierto sentido, proteger las prerrogativas institucionales, y eso incluiría la destitución”, dijo Gerhardt en su testimonio.

En particular, Turley no afirmó que el presidente no hizo nada malo, como lo han hecho los partidarios incondicionales de Trump. Dijo que la famosa llamada telefónica en la que Trump presionó al presidente de Ucrania para que anunciara que emprendaría investigaciones que pudieran beneficiar políticamente al presidente de estados Unidos “era cualquier cosa menos perfecta”, y que el Congreso tenía una razón legítima para conducir las indagatorias adecuadas.