Bloquea gobernadora de Michigan instalación de centro de detención de migrantes

Lansing.- La gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, bloqueó la venta de una antigua cárcel estatal que iba a utilizarse como centro privado de detención de migrantes. La decisión le reportó los elogios de los activistas por los derechos de los migrantes y las críticas de un legislador republicano por la pérdida de empleos.

Whitmer frenó la propuesta de venta a finales de la semana pasada. Los planes para la instalación salieron adelante el pasado otoño con el entonces gobernador, el republicano Rick Snyder. La dirigente alegó que Immigration Centers of America, con sede en Virginia, no se comprometió a no detener a adultos que fuesen separados de sus hijos o de cualquier otro familiar.

``La gobernadora cree que construir más centros de detención no resolverá nuestra crisis migratoria, y también cree que la separación de las familias no refleja nuestros valores de Michigan``, dijo la vocera de Whitmer, Tiffany Brown, en un comunicado.

El legislador estatal republicano Thomas Albert, en cuyo distrito se encuentra el antiguo centro correccional Deerfield, en Ionia, a 177 kilómetros (110 millas) al noreste de Detroit, dijo el martes que lucharía contra la decisión de la gobernadora.

``Este asunto no va a desaparecer", dijo a The Associated Press, destacando que preside el subcomité de la Cámara de Representantes de la región responsable del presupuesto del departamento de prisiones.

Según el político, Ionia ha perdido 250 nuevos empleos, 35 millones de dólares en inversión privada y e ingresos por impuestos a la propiedad al bloquear la operación. Sin embargo, no estuvo claro si la cámara, controlada por su formación, puede revivir el proyecto de forma realista.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos fijó el 29 de marzo como fecha límite para la presentación de propuestas para albergar a unos 600 detenidos varones en un radio de 240 kms (150 millas) desde Detroit, ya sea en un centro en Michigan o en Ohio. Para Immigration Centers of America podría ser demasiado tarde para encontrar otro sitio a tiempo, dijo un portavoz de la empresa.