Bill Gates da positivo a Covid-19; presenta síntomas leves

Associated Press | Bill Gates habla de su libro "How to Prevent the Next Pandemic" ("Cómo prevenir la próxima pandemia") en la 92nd Street Y el martes, 3 de mayo de 2022 en Nueva York

PUBLICIDAD

Seattle.— El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo el martes que dio positivo a Covid-19 y que presenta síntomas leves. El multimillonario filántropo informó a través de Twitter que se aislará hasta que se recupere. PUBLICIDAD “Tengo la fortuna de estar vacunado, de tener el refuerzo, y de tener acceso a pruebas y una gran atención médica”, escribió Gates. La Fundación Bill y Melinda Gates, con sede en Seattle, es la fundación privada más influyente en el mundo, con una dotación de unos 65 mil millones de dólares. Bill Gates ha defendido públicamente las medidas implementadas para mitigar la pandemia, principalmente el acceso a vacunas y medicamentos en los países más pobres. La Fundación Gates anunció en octubre que invertirá 120 millones de dólares para aumentar el acceso a las versiones genéricas de la píldora antiviral contra el Covid-19 de la farmacéutica Merck en los países de bajos ingresos. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD