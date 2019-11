Biden, Warren y Sanders lideran, según encuestas

Washington— Tres nuevos sondeos nacionales encontraron que el exvicepresidente Joe Biden y los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders lideran al grupo de candidatos demócratas a la presidencia a menos de 100 días antes de las asambleas electorales de Iowa, siendo la primera prueba real de las primarias demócratas del 2020, publicó CNN.

Biden cuenta con el 28 por ciento de apoyo entre los votantes demócratas y los independientes que tienen una tendencia a votar por los ellos, mientras que Warren de Massachusetts cuenta con un 23 por ciento y Sanders, independiente de Vermont está en un 17 por ciento, de acuerdo a un sondeo realizado por The Washington Post y ABC News que fue dado a conocer este domingo.

En la versión del sondeo del mes de septiembre, el ex vicepresidente casi tenía la misma cantidad de apoyo, mientras que Warren estaba en un 18 por ciento y Sanders en un 19 por ciento.

El alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana recibió un 9 por ciento en la nueva encuesta, habiendo escalado respecto al 4 por ciento que tuvo el mes pasado. Ningún otro candidato recibió apoyo por encima del 2 por ciento en el sondeo.

Una encuesta realizada por Fox News, que fue dado a conocer este domingo, también muestra a los mismos tres candidatos, Biden tiene un 31 por ciento, Warren con el 21 por ciento y Sanders en el 19 por ciento.

Buttigieg recibió un 7 por ciento, mientras que la senadora de California Kamala Harris y el empresario Andrew Yang tuvieron el 3 por ciento.

Mientras que el sondeo de NBC News y The Wall Street Journal, que también fue publicado este domingo, coloca a Warren con el 23 por ciento, a Biden con el 27 por ciento y a Sanders con el 19 por ciento.