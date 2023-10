Biden sopesa visitar Israel: empeora escasez de agua y combustible

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Los diplomáticos occidentales estaban presionando para que se permitiera la entrada de ayuda de emergencia en Gaza y la salida de extranjeros hacia Egipto. Israel declaró que al menos 199 personas habían sido tomadas como rehenes por Hamás, más de lo que se pensaba. El Presidente Biden sopesó el lunes una extraordinaria invitación para visitar Israel, una nación afligida a punto de invadir un territorio que ha caído en una desesperada crisis humanitaria, con dos millones de personas atrapadas y escasez de suministros críticos. El viaje de Biden, tras la invitación del primer ministro Benjamin Netanyahu, en vísperas de una escalada del conflicto en Oriente Medio, sería una apuesta arriesgada. Aceptar la invitación demostraría la solidaridad estadounidense con Israel, indicando a sus rivales, como Irán, Siria y Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos en un momento de creciente ansiedad ante una guerra regional. Pero también vincularía a Biden, y a Estados Unidos, al derramamiento de sangre en Gaza. La invitación se produjo mientras los israelíes conocían más detalles sobre los atentados terroristas que, hace nueve días, mataron a más de 1.400 personas, convirtiéndolos en los más mortíferos de la historia del país. El ejército dijo que ahora cree que 199 personas fueron tomadas como rehenes por Hamás, el grupo que controla la Franja de Gaza, casi 50 más de lo que se pensaba. Las represalias de Israel por esos ataques ya han superado el alcance de anteriores conflictos con Hamás, que Estados Unidos y la Unión Europea consideran un grupo terrorista. Cientos de ataques aéreos han golpeado Gaza, e Israel afirma haber matado hasta ahora al menos a seis altos dirigentes de Hamás. Pero los ataques se están cobrando cada vez más víctimas entre la población de Gaza. El Ministerio de Sanidad palestino declaró el lunes que 2.808 personas han muerto y 10.850 han resultado heridas. Israel también ha declarado un "asedio total" para privar al empobrecido enclave de energía, alimentos y agua. El resultado, con las fronteras de Gaza cerradas por Israel y Egipto, es una población desesperada hacinada en un área del tamaño de Las Vegas, con menos alimentos, agua, suministros médicos y combustible a medida que pasan los días. El Ministerio del Interior de Gaza declaró que no había llegado agua al enclave en 10 días, a pesar de las declaraciones de la Casa Blanca el domingo de que Israel había acordado restablecer el suministro de agua a la parte sur de la franja. Israel ha advertido a cientos de miles de personas que abandonen el norte de Gaza por su seguridad. Más de 400.000 personas han acudido a los refugios de la ONU, que están sometidos a una gran presión y luchan por abastecer a la avalancha de evacuados. Esto es lo que hay que saber: Israel siguió bombardeando Gaza, y el Ministerio del Interior del enclave dijo que un ataque aéreo israelí mató a cinco personas e hirió al menos a otras 15 en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. La ciudad está cerca de la frontera de Gaza con Egipto, donde se han congregado decenas de personas con la esperanza de que se les permita salir. Biden ha intentado evitar un conflicto más amplio tanto con diplomacia como con una demostración de poderío militar. El gobierno de Biden advirtió a Irán contra una escalada mediante mensajes a través de intermediarios en Qatar, Omán y China, respaldados por un par de portaaviones que se dirigen hacia el Mediterráneo oriental. Y el Secretario de Estado de Estados Unidos volvió a Israel para otra ronda de conversaciones en su maratoniano esfuerzo por llegar a acuerdos, incluida la salida de ciudadanos estadounidenses de Gaza y la llegada de ayuda a la población civil. El Secretario de Estado, Antony J. Blinken, declaró el domingo que el paso fronterizo de Rafah con Egipto se reabriría, aumentando la esperanza de que se pudieran introducir alimentos y medicinas en Gaza y de que los extranjeros pudieran salir. La embajada de Estados Unidos en Jerusalén dijo el lunes a los ciudadanos estadounidenses en Gaza que "se acercaran" al paso fronterizo de Rafah si creían que era "seguro" hacerlo. Sin embargo, horas más tarde, las decenas de personas que se habían congregado en el lado gazatí del paso, cargadas con lo que podían llevar en maletas, se quedaron esperando mientras fracasaban los esfuerzos diplomáticos. Ante la creciente preocupación de que el conflicto pudiera extenderse, el ejército israelí dijo que evacuaría a las personas que vivieran a menos de dos kilómetros de la frontera con Líbano. En los últimos días han estallado allí enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, el poderoso grupo apoyado por Irán que domina el sur del Líbano, y ambos bandos han intercambiado disparos a través de la frontera. PUBLICIDAD