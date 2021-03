Biden, sin conferencia de prensa desde que tomó posesión

Associated Press

Associated Press

Washington— No hay conferencia de prensa. Sin dirección de la Oficina Oval. Ningún discurso en horario estelar en una sesión conjunta del Congreso.

El presidente Joe Biden es el primer ejecutivo en cuatro décadas que llega a este punto de su mandato sin celebrar una sesión formal de preguntas y respuestas. Refleja una estrategia mediática de la Casa Blanca destinada tanto a reservar los principales medios de comunicación para la celebración de una victoria legislativa como a limitar los errores no forzados de un político históricamente propenso a equivocaciones.

Biden ha optado por responder preguntas tan a menudo como la mayoría de sus predecesores recientes, pero tiende a responder solo una o dos consultas informales a la vez, generalmente en un entorno apresurado al final de un evento.

En marcado contraste con la administración anterior, la Casa Blanca está ejerciendo una disciplina extrema en los mensajes, capacitando al personal para hablar, pero haciéndolo con precaución. Recordando tanto la campaña en gran parte libre de fugas de Biden como la administración de Obama, el nuevo equipo de la Casa Blanca ha manejado cuidadosamente las apariciones del presidente, tratando de bajar la temperatura del Washington de Donald Trump y guardar un gran momento mediático para marcar lo que pronto podría ser. un logro de la firma: aprobación del proyecto de ley COVID-19.

El control de mensajes puede servir a los propósitos del presidente, pero niega las oportunidades de los medios para presionar directamente a Biden sobre los principales temas de política y participar en el tipo de intercambio que puede extraer información y pensamientos que van más allá de los puntos de conversación seleccionados por la administración.

“El presidente ha perdido una oportunidad, creo, de hablar con el país desde el púlpito de los matones. El volumen ha bajado tanto en la Casa Blanca de Biden que deben preocuparse por si alguien está escuchando ", dijo Frank Sesno, ex director de la escuela de medios de comunicación de la Universidad George Washington." Pero no es bueno en estas conferencias de prensa. Divaga . Su comunicación más fuerte no es extemporánea ".

Otros presidentes modernos respondieron más preguntas durante sus primeros días en el cargo.

En este punto de sus términos, Trump y George H.W. Bush había celebrado cada uno cinco conferencias de prensa, Bill Clinton cuatro, George W. Bush tres, Barack Obama dos y Ronald Reagan una, según un estudio de Martha Kumar, académica presidencial y profesora emérita de la Universidad Towson.

Biden ha concedido cinco entrevistas frente a nueve de Reagan y 23 de Obama.

“Biden llegó con un plan sobre cómo querían difundir la información. Cuando lo comparas con Trump, Biden tiene la sensación de cómo usas al personal, que un presidente no puede hacer todo por sí mismo ”, dijo Kumar. “Biden tiene un secretario de prensa que ofrece informes periódicos. Sabe que celebras una conferencia de prensa cuando tienes algo que decir, en particular una victoria. Tienen una idea de cómo usar este tiempo, al principio de la administración, cuando la gente está prestando atención, y lo valioso que es ".

El nuevo presidente había respondido preguntas 39 veces, según la investigación de Kumar, aunque por lo general solo una o dos gritaban preguntas de un grupo de reporteros conocido como el grupo de prensa al final de un evento en el Comedor Estatal de la Casa Blanca o en la Oficina Oval.

Esos intercambios a veces pueden ser torpes, con la cacofonía de los gritos o el zumbido de las palas del helicóptero presidencial al ralentí en el jardín sur, lo que dificulta tener un intercambio significativo.

"Las conferencias de prensa son fundamentales para informar al pueblo estadounidense y hacer que una administración rinda cuentas al público", dijo el reportero de Associated Press Zeke Miller, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. "Como lo ha hecho con presidentes anteriores, la WHCA sigue pidiendo al presidente Biden que celebre conferencias de prensa formales con regularidad".

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió el viernes la accesibilidad del presidente a los medios de comunicación y sugirió que probablemente se celebraría una conferencia de prensa a fines de marzo.

"Yo diría que su enfoque está en lograr la recuperación y el alivio del pueblo estadounidense y espera continuar interactuando con todos ustedes y con otros miembros de los medios de comunicación que no están aquí hoy", dijo Psaki. "Y estaremos encantados de informarle tan pronto como se programe la conferencia de prensa".

El primer discurso del presidente en una sesión conjunta del Congreso, no técnicamente un discurso sobre el estado de la Unión, sino un discurso que generalmente tiene la misma pompa, también está tentativamente planeado para fines de marzo, dijeron los asistentes. Sin embargo, el formato de la dirección es incierto debido a la pandemia.