Biden pide al Congreso aprobar ayuda urgente para Ucrania e Israel

Washington.- El presidente Joe Biden le imploró hoy a los cuatro máximos líderes del Congreso a actuar rápidamente para evitar un cierre del gobierno y aprobar una ayuda urgente a Ucrania e Israel, mientras el estancamiento en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos no da señales de ceder.

Biden recibió al presidente de la cámara, el republicano Mike Johnson; al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer; al líder de la minoría demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries y al líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, en la Oficina Oval junto con la vicepresidenta Kamala Harris.

“La necesidad es urgente”, dijo Biden en alusión a la ayuda a Kiev. “Las consecuencias cada día de la inacción en Ucrania son graves”.

Destacó que Israel también necesita ayuda estadounidense para reemplazar los interceptores de su sistema Cúpula de Hierro, que utiliza para interceptar misiles.

Los republicanos hasta ahora se han negado a someter a votación la propuesta de darle 95 mil millones de dólares a Ucrania, Israel y la región Indo-Pacífica. La propuesta fue aprobada en el Senado por 70 votos contra 29 hace pocos días en una votación bipartidista, pero Johnson se ha resistido a someterla a votación en la cámara.

El director de la CIA, Bill Burns, también estuvo en la reunión de hoy. Burns ha sido clave tanto en coordinar la respuesta estadounidense a la invasión rusa de Ucrania como en los esfuerzos por lograr la liberación de rehenes retenidos por el grupo palestino Hamás después de su ataque contra Israel el 7 de octubre.

Aparte del paquete de seguridad nacional, el viernes se agota el financiamiento público para la agricultura, el transporte, construcciones militares y algunos servicios para veteranos. Y el financiamiento para el resto del gobierno —incluyendo el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado— expira una semana después, el 8 de marzo, al día siguiente del discurso del Estado de la Unión que Biden debe pronunciar ante el Congreso.

“Es responsabilidad del Congreso financiar al gobierno”, añadió Biden. “Un cierre del gobierno dañaría significativamente a la economía. Necesitamos una solución bipartidista”.

Los dos máximos líderes del Senado también llamaron a mantener abierto al gobierno. Algunas dependencias públicas podrían tener que comenzar a cerrar el viernes a menos que los legisladores lleguen a un acuerdo y se lo envíen a Biden para su firma.

Afuera de la Casa Blanca, Schumer dijo que fue una de las reuniones más intensas que jamás ha tenido en la Oficina Oval.

Los líderes hablaron de la necesidad de dar ayuda a Ucrania y evitar un cierre del gobierno, y también hablaron de la seguridad fronteriza.

“Estamos logrando buenos progresos”, declaró Schumer. “El titular de la cámara dijo de manera inequívoca que desea evitar un cierre del gobierno”.

Describió los esfuerzos del presidente, la vicepresidenta, McConnell, Jeffries y de sí mismo para pedirle al titular de la cámara que apruebe la ayuda a Ucrania con urgencia.

“Dejamos en claro cuán vital es esto para Estados Unidos. Que es tan, tan importante. Que no podemos esperar un mes o dos meses o tres meses, porque lo más probable es que en ese caso perderemos la guerra, la OTAN quedaría fracturada, los aliados se distanciarán de Estados Unidos, y los autócratas del mundo se sentirán envalentonados”, dijo Schumer.

Pero Johnson, en breves declaraciones también afuera de la Casa Blanca, después que hablaron los demócratas, no mencionó Ucrania. Dijo que habló de la frontera y de aprobar el financiamento del gobierno en la reunión, así como en otra reunión a solas con Biden después.

“La primera prioridad del país es nuestra frontera, y hacerla segura”, declaró Johnson. Los republicanos frustraron una propuesta para aplicar medidas de seguridad en la frontera luego que Donald Trump los animó a hacerlo; la propuesta le habría negado a los migrantes la posibilidad de pedir asilo en la frontera si la cantidad de cruces de diarios se volvía inmanejable para las autoridades, entre otros cambios.

“Es una catástrofe y debe cesar y lograremos el financiamiento del gobierno y seguiremos trabajando en ello”, añadió.

Jeffries relató que le dijo al titular de la cámara que está dispuesto a trabajar en una propuesta sobre seguridad fronteriza.

“Todos coincidimos en que tenemos un sistema migratorio roto y que existe la necesidad de encarar los desafíos en la frontera”, indicó.

Antes de la reunión en la Casa Blanca, Schumer dijo en un discurso en el pleno del Senado que esperaba que fuera “una discusión importante, oportuna y productiva” y llamó a Johnson a no hacerle caso a las demandas de los conservadores de línea dura.

“Reconocemos que el titular de la cámara está en una posición difícil, pero él debe rechazar la derecha dura que desea un cierre, que desea hacerle daño al país y no representa a la mayoría de los republicanos en la cámara ni a la mayoría de los republicanos en el Senado y mucho menos a la mayoría de los republicanos en todo Estados Unidos”, expresó Schumer.