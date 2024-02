Biden intenta darle la vuelta a la política de inmigración

The New York Times | Migrants and asylum seekers waiting on the south shore of the Rio Grande in Matamoros, Mexico, in May 2023.Credit...Meridith Kohut for The New York Times

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Si el presidente Biden sigue adelante con un plan para impedir que las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos soliciten asilo, es probable que se enfrente a un rápido desafío legal, de la misma manera que un esfuerzo de su predecesor en 2018 fue bloqueado por los tribunales. Desde el punto de vista político, este revés podría no importar. Para el Sr. Biden, simplemente emitir una acción ejecutiva justo antes de su discurso sobre el Estado de la Unión el 7 de marzo podría reforzar su campaña de reelección al demostrar que está tratando unilateralmente de asegurar la frontera frente a la oposición republicana. Los asesores del presidente han aprovechado la decisión de los legisladores republicanos el mes pasado de acabar con una medida fronteriza bipartidista cuando las encuestas muestran que los estadounidenses están profundamente preocupados por el número de personas que cruzan desde México huyendo de las bandas, la tortura y la penuria económica en América Central y del Sur. "Amigos, no hacer nada no es una opción", dijo Biden a los gobernadores del país el viernes durante una reunión en la Casa Blanca, sugiriéndoles que presionaran a los legisladores para reactivar el proyecto de ley fronteriza en los próximos días. Pero si no lo hacen, Biden apuesta por atraer a los votantes preocupados por la inmigración invocando su autoridad ejecutiva para demostrar que está dispuesto, en sus propias palabras, a "cerrar la frontera" en medio de un aumento de la inmigración. El plan que se está estudiando reflejaría el proyecto de ley bipartidista que los republicanos del Congreso frustraron. Pero incluso la Casa Blanca reconoce que la acción ejecutiva -aunque sobreviviera a los desafíos legales- no podría proporcionar el tipo de dinero y recursos para controlar la frontera que Biden quería que aprobara el Congreso. Aun así, la estrategia representa un cambio drástico en la política estadounidense. El expresidente Donald J. Trump y los republicanos han pasado la última década avivando las llamas del miedo y la inseguridad sobre la frontera, mientras que los demócratas se posicionaban como los defensores de las personas perseguidas que merecían una oportunidad para alcanzar el sueño americano. Esa dinámica ha cambiado en los últimos años, cuando Biden luchó por contener cifras récord de personas que intentaban entrar en Estados Unidos desde Venezuela, Haití, Honduras y países de África y Asia. A medida que muchos de esos inmigrantes llegaban a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Denver y Chicago -en parte enviados por el gobernador republicano de Texas-, los demócratas empezaron a exigir controles más estrictos en la frontera. Muchos demócratas en el Congreso, incluso algunos que durante mucho tiempo han sido defensores de la inmigración, se han hecho eco de esas peticiones. La Casa Blanca ha criticado a los republicanos por echar por tierra las restricciones que llevan años exigiendo. Los ayudantes de Biden han calificado la medida de política cobarde y de regalo para Trump, cuyo ataque al sistema de asilo durante años ha sido una pieza central de su identidad política y de su presidencia. Tras el fracaso del proyecto de ley de inmigración bipartidista, que habría permitido imponer severas restricciones en la frontera y aportado miles de millones de dólares para los agentes y la tramitación del asilo, el equipo de Biden ha estado debatiendo si puede utilizar la autoridad ejecutiva para lograr algo similar. Incluso si tal movimiento atrae a muchas personas en su partido, el presidente todavía tiene que lidiar con los demócratas progresistas y un grupo de activistas de inmigración que están furiosos de que él está dispuesto a abrazar algunos de los mismos tipos de políticas restrictivas que el Sr. Trump y sus aliados impulsaron durante cuatro años cuando era presidente. Argumentan que la voluntad del Sr. Biden de cerrar el asilo cuando tantas personas están tratando de llegar a los Estados Unidos es una violación fundamental del compromiso de décadas del país de ser un refugio para aquellos que buscan seguridad y una vida mejor. La acción ejecutiva que se está estudiando podría socavar los esfuerzos de la campaña de Biden por atraer a parte de su base liberal. E ignora los esfuerzos por aumentar la inmigración legal, que ha sido un objetivo de los políticos demócratas. Hasta ahora, Biden parece dispuesto a desafiar esas preocupaciones en aras de tomar medidas contundentes en la frontera. Al mismo tiempo, no está claro que la acción ejecutiva que está considerando convenza a los votantes de que será más duro en la frontera que Trump. Los asesores del Sr. Trump no creen que el Sr. Biden pueda ser más duro que el ex presidente, que ayudó a hundir la medida bipartidista el mes pasado diciendo que no era lo suficientemente dura. Argumentan que los votantes que creen en rechazar a los inmigrantes votarán a Trump, no a lo que los asesores consideran una versión desvaída de las políticas de Trump. De hecho, los aliados del expresidente en el Capitolio han iniciado una campaña política destinada a utilizar la situación fronteriza en su beneficio político. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuya oposición al proyecto de ley bipartidista sobre la frontera contribuyó a acabar con él, acusó esta semana a Biden de no tomarse en serio la resolución de un problema del que, según los republicanos, él es responsable. "Los estadounidenses han perdido la fe en este presidente y no se dejarán engañar por trucos de año electoral que en realidad no aseguran la frontera", dijo Johnson en un comunicado. "Tampoco olvidarán que el presidente creó esta catástrofe y, hasta ahora, se ha negado a utilizar su poder ejecutivo para arreglarla". Funcionarios de la Casa Blanca dijeron esta semana que no se había tomado ninguna decisión sobre si el presidente emitiría la acción ejecutiva. 