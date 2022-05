Biden inicia viaje a Asia

Nueva York.— El presidente Biden se embarcó en su primera misión diplomática a Asia desde que asumió el cargo, con la esperanza de demostrar que Estados Unidos sigue enfocado en contrarrestar a China, incluso cuando su administración manejó una guerra contra Rusia en Europa.

Con su estrategia original de centrar la atención de la política exterior en Asia de manera efectiva por la invasión rusa de Ucrania, Biden ahora ha pasado al argumento de que no puede haber compensación entre Europa y Asia y que solo Estados Unidos puede unir las democracias de Oriente y Occidente para hacer frente a la autocracia y la agresión en ambas esferas.

Para Biden, encontrar el equilibrio entre los imperativos gemelos requerirá maniobras geopolíticas que desafiarían a cualquier presidente. Las demandas contrapuestas de su tiempo y atención se exhibieron este jueves cuando logró una reunión de último minuto en la Casa Blanca con los líderes de Suecia y Finlandia para dar la bienvenida a sus decisiones de unirse a la OTAN, antes de dirigirse a la Base Conjunta Andrews para abordar la Fuerza Aérea para el largo vuelo a Corea del Sur. Y días antes de eso, Biden recibió a las naciones del sudeste asiático en la Casa Blanca para detallar nuevas inversiones en energía limpia y activos marítimos, como parte de un esfuerzo para evitar que China domine el Indo-Pacífico.

“Lo que la administración está tratando de hacer es agregar credibilidad a su afirmación de que Estados Unidos ha vuelto como líder mundial y la idea de que el mundo no son dos teatros”, dijo Evan S. Medeiros, académico de la Universidad de Georgetown que se desempeñó como investigador de Asia. “Es un ‘oye, no me voy a olvidar de ti; esto no es una elección entre Europa y Asia’”.