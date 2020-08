Biden es el candidato más lento: Trump

Associated Press

New Hampshire.- Un día después de aceptar la nominación del Partido Republicano, el Presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a centrar sus ataques en su rival Joe Biden y lo tachó como el "candidato más lento".

"Miren, creo que tengo el honor de competir contra el peor candidato que ha presentado el Partido Demócrata", dijo Trump este viernes en un mitin de campaña en Nuevo Hampshire donde no se guardó el distanciamiento social.

"Creo que es el peor candidato, el candidato más lento. En su mejor momento era el candidato más lento, que fue hace mucho tiempo".

El mandatario criticó erróneamente la edad de Biden, asegurando que tenía 78 o 79 años, pese a que el ex Vicepresidente tiene 77 años.

Dijo que conocía a gente de más de 80 años, e incluso de 92, que eran más agudos que Biden.

Asimismo, acusó a los demócratas de estar del lado de la "izquierda radical" y llamó a los manifestantes "agitadores".

Trump cargó además contra los manifestantes que han salido a las calles para protestar contra la brutalidad policial y el racismo en diversas ciudades de Estados Unidos.

"No son manifestantes, son anarquistas, agitadores, son saqueadores", cargó Trump en referencia a indignados que confrontaron a invitados de la Convención Nacional Republicana anoche.

"Sólo están buscando problemas. No tiene nada que ver con George Floyd, no tiene nada que ver con nada. Ni si quiera saben quién es George Floyd".

Trump se refería al afroamericano que murió a manos de la Policía en mayo pasado. Su asesinato ha generado masivas protestas en todo el país.

Reiteró, por otra parte, su afirmación no probada de que México estaba pagando por el muro que construye en la frontera sur para frenar la migración.

"Por cierto, ya saben, México está pagando por el muro, en caso de que no lo sepan", dijo brevemente.

El presidente no se olvidó de China, otro tema que ha explotado en los últimos meses. Ligó la pandemia del Covid-19 con el país asiático y dijo que el coronavirus era un "virus chino".

"No tienes otra opción. Tienes que votar por mí. Si no lo haces, estarás poniendo izquierdistas radicales, tendrás una depresión, tus acciones no tendrán valor", exigió Trump a sus seguidores.

"Habrá crimen en todas tus calles ... no tienes otra opción, ¿verdad, verdad?".