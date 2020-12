Biden dice que su Departamento de Justicia operará de forma independiente

Agencias

El presidente electo Joe Biden le dijo a Jake Tapper de CNN que estaba preocupado por los informes de que el presidente Donald Trump está considerando una serie de indultos preventivos para sus hijos adultos y el abogado Rudy Giuliani, así como la posibilidad de uno para él, publicó CNN.

"Me preocupa en términos de qué tipo de precedente sienta y cómo el resto del mundo nos ve como una nación de leyes y justicia", dijo Biden durante su primera entrevista conjunta con la vicepresidenta electa Kamala

Harris desde que ganó. la elección. La entrevista completa saldrá al aire a las 9 p.m. ET.

Agregó que su Departamento de Justicia "operará de manera independiente sobre esos temas" y cómo responder a cualquier indulto de Trump.

"No les voy a decir lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer", dijo Biden. "No voy a decir, 'vayan a procesar a A, B o C', no les voy a decir. Ese no es el papel, no es mi Departamento de Justicia, es el Departamento de Justicia del pueblo. Así que las personas o la persona que elija para dirigir ese departamento serán personas que tendrán la capacidad independiente de decidir quién es procesado y quién no ".

Biden concluyó que su administración no abordaría los indultos de la misma manera que Trump, y agregó: "Va a ser una forma totalmente diferente en la que nos acerquemos al sistema de justicia".

Biden aún tiene que seleccionar un fiscal general, pero está considerando una variedad de nombres, incluidos la ex fiscal general adjunta Sally Yates; Doug Jones, el que pronto será ex senador de Alabama y que fue derrotado en noviembre; y Jeh Johnson, el secretario de Seguridad Nacional de Obama; entre otros.

Harris se hizo eco del sentimiento de los comentarios de Biden sobre el Departamento de Justicia.

"No le diremos al Departamento de Justicia cómo hacer su trabajo", dijo Harris. "Y vamos a asumir, y digo esto como ex fiscal general electo en California ... que cualquier decisión que salga del Departamento de Justicia ... debe basarse en hechos, debe basarse en la ley, no debe ser influenciado por la política del período ".

Biden intervino: "Y les garantizo que así será".