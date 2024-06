Biden cerró la frontera a los solicitantes de asilo; ¿la orden puede cumplirse?

The New York Times | Antes de que entraran en vigor las nuevas restricciones, los inmigrantes buscaban a los agentes fronterizos y se entregaban, sabiendo que cualquiera que pisara suelo estadounidense podía pedir asilo.Credit...Paul Ratje para The New York Times

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar A partir de las 12:01 horas del miércoles, la frontera estadounidense con México quedó cerrada para casi todos los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. La drástica medida, resultado de una orden ejecutiva firmada por el presidente Biden, fue diseñada para mantener la frontera cerrada al menos hasta el día de las elecciones y desactivar una de las mayores vulnerabilidades del presidente en su campaña contra el ex presidente Donald J. Trump. La cuestión es hasta qué punto puede aplicarse, especialmente a lo largo de una frontera de 3.000 kilómetros que no tiene ni de lejos la capacidad de gestionar el número de personas que quieren entrar en Estados Unidos. A partir del miércoles por la mañana y hasta el jueves, la orden parecía estar funcionando, aunque todavía era demasiado pronto para hacer una evaluación real. En las ciudades fronterizas de Mexicali y Ciudad Juárez se estaba rechazando a los inmigrantes, y se estaba corriendo la voz. En Mexicali, Guadalupe Olmos, una madre de 33 años, dijo que cuando se enteró de la nueva política, lloró, y dijo que ahora era inútil tratar de entrar en Estados Unidos. El año pasado, unos hombres armados dispararon contra su coche y mataron a su marido. Ella y sus tres hijos sobrevivieron y han estado intentando salir de México. "Ya no va a ocurrir", dijo Olmos. "Ayer nos dijeron que esto se había acabado". Antes de que entraran en vigor las nuevas restricciones, los migrantes buscaban a los agentes fronterizos y se entregaban, sabiendo que cualquiera que pisara suelo estadounidense podía pedir asilo. A menudo, eran liberados en Estados Unidos para esperar, a veces durante años, a que se resolvieran sus casos. La nueva orden del Sr. Biden lo impide. Pero hay muchas maneras de que la gente entre en el país a lo largo de la frontera - que va desde California a Texas - sobre todo sin nuevos recursos para ayudar a viilar la frontera. La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EU. publica el número de cruces cada mes, por lo que pasarán semanas antes de que los efectos de la directiva del Sr. Biden empiecen a ser evidentes. Pero el principal problema para la Casa Blanca es que los republicanos han bloqueado miles de millones en fondos que habrían ayudado a hacer cumplir la orden, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto será transformadora en un momento de migración masiva en todo el mundo. "Nada de esto resuelve los problemas a largo plazo", dijo John Sandweg, que fue un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional durante la administración Obama. "Hasta que el Congreso no actúe, seguiremos teniendo grandes problemas en la frontera". El Sr. Biden, sometido a una enorme presión política para abordar la inmigración ilegal, emitió la acción ejecutiva esta semana después de que los republicanos en el Congreso torpedearan un proyecto de ley bipartidista en febrero que también habría cerrado la frontera. La diferencia clave entre esa legislación y la orden ejecutiva de Biden es el dinero. Biden no puede utilizar su autoridad ejecutiva para enviar miles de millones de dólares en recursos a la frontera; necesita que el Congreso lo haga. Pero Trump, que ha hecho de la mano dura en materia de inmigración un sello distintivo de su marca política, había pedido a los republicanos que acabaran con la legislación, a pesar de que incluía algunas de las medidas más restrictivas que el Congreso ha contemplado en años. El martes, el Sr. Biden culpó a los republicanos por forzar su mano, pero dijo que la "simple verdad" era que necesitaba asegurar la frontera. Tendrá que hacerlo sin el dinero que contenía el proyecto de ley, incluidos más de 7.000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para vuelos de deportación y otros gastos; 4.000 millones de dólares para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. para funcionarios de asilo; y más de 6.000 millones de dólares para el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. para más agentes fronterizos y otros recursos. La legislación también habría financiado más jueces de inmigración para tratar de resolver los dos millones de casos de asilo atrasados. Las nuevas restricciones sólo se levantan cuando el número de cruces ilegales desciende a menos de 1.500 durante siete días seguidos y se mantiene así durante dos semanas. Las cifras no han sido tan bajas en años; en diciembre, se produjeron unos 10.000 cruces ilegales diarios. Más recientemente, las cifras han rondado los 3.000 cruces diarios. Si las cifras caen por debajo del umbral, volverán a activarse cuando la media de siete días de cruces ilegales diarios alcance los 2.500, algo que ya es habitual. Suponiendo que la orden ejecutiva sobreviva a los desafíos legales, que se esperan, podría estar en vigor durante meses o más. "El umbral que han fijado es increíblemente bajo para un momento histórico de migración mundial", dijo Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de derechos humanos. "No es un accidente matemático: Es lo suficientemente bajo como para garantizar que el derecho de asilo entre puertos de entrada no volverá pronto". La nueva política cambió los planes de Ibeth María del Villar San Juan, que llegó el lunes a Ciudad Juárez procedente de Venezuela con su marido y su hija de 8 años. La familia había planeado cruzar el Río Grande y entregarse a los agentes fronterizos estadounidenses. Pero tras enterarse de que si cruzaban ilegalmente podían perder la posibilidad de recibir asilo, decidieron quedarse en México para planear su siguiente paso. "Uno cruza con la expectativa de recibir asilo", dijo, "pero si ahora podemos perder la oportunidad, mejor esperamos". PUBLICIDAD