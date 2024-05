Biden busca frustrar el aumento de las importaciones chinas

The New York Times | El presidente ha propuesto nuevas barreras a los vehículos eléctricos, el acero y otros productos chinos que podrían socavar su agenda manufacturera The New York Times | El presidente ha propuesto nuevas barreras a los vehículos eléctricos, el acero y otros productos chinos que podrían socavar su agenda manufacturera

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar El Presidente Biden advierte de que una nueva oleada de productos chinos baratos supone una amenaza para las fábricas estadounidenses. Hay pocos indicios de ello en los datos comerciales oficiales, que muestran que las importaciones chinas de acero se han reducido drásticamente respecto al año pasado y que la diferencia entre lo que Estados Unidos vende a China y lo que compra está en su nivel más bajo desde la pandemia . Pero los asesores del presidente no se limitan a esas cifras, sino que se centran en lo que califican de señales preocupantes procedentes de China y Europa. Entre ellas, los datos que muestran el creciente apetito de China por producir bienes caros, como automóviles y metales pesados, a un ritmo que supera con creces la demanda de los consumidores nacionales. Las generosas subvenciones de China, incluidos los préstamos de los bancos estatales, han ayudado a sostener empresas que, de otro modo, habrían quebrado en una economía nacional en dificultades. El resultado es, en muchos casos, una importante ventaja de costes para los productos manufacturados chinos, como el acero y los coches eléctricos. La industria solar estadounidense ya está luchando para competir con estas exportaciones chinas. En Europa, el problema es mucho más amplio. Las exportaciones chinas inundan el continente, para disgusto de líderes políticos y empresarios. Pronto podrían suponer una amenaza para algunas de las empresas estadounidenses que Biden ha tratado de reforzar con subvenciones federales e incentivos fiscales, muchos de los cuales proceden de su proyecto de ley sobre el clima de 2022 , advierten funcionarios estadounidenses. En un esfuerzo por evitar un destino similar, Biden ha prometido nuevas medidas para proteger a las acerías, los fabricantes de automóviles y otras empresas estadounidenses de lo que denomina "trampas" comerciales de Pekín. Las autoridades europeas se esfuerzan por contrarrestar el aumento de las importaciones, un tema en el que se centraron esta semana cuando el Presidente de China, Xi Jinping, visitó el continente por primera vez en cinco años. En una reunión celebrada el lunes con Xi Jinping y el presidente francés Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, instó a Xi Jinping a abordar la oleada de exportaciones subvencionadas que fluyen desde las fábricas de su país hacia los países occidentales. La frustración expresada por los funcionarios europeos refleja los temores que Biden y sus colaboradores han transmitido a Pekín: que esté utilizando deliberadamente las ayudas estatales para acaparar cuota de mercado en sectores clave y expulsar del negocio a competidores extranjeros, como hizo en décadas anteriores. "Estos productos subvencionados -como los vehículos eléctricos o, por ejemplo, el acero- están inundando el mercado europeo", dijo von der Leyen. "El mundo no puede absorber el excedente de producción de China". Europa ha empezado a imponer aranceles a los coches eléctricos procedentes de China por lo que sus autoridades consideran indicios de subvenciones estatales ilegales. Estados Unidos tiene amplia experiencia con productos chinos baratos que invaden sus mercados, incluida una oleada de paneles solares que socavó los esfuerzos de la administración Obama por fomentar una industria solar nacional. Esta vez, los paneles solares baratos están entrando de nuevo en Estados Unidos, lo que ha llevado a algunos fabricantes a retrasar las inversiones previstas en el país. Otros productos, como los vehículos eléctricos, han tardado más en llegar, en parte debido a los aranceles y otras barreras que el gobierno estadounidense tiene en vigor. Europa ha comenzado a imponer aranceles a los coches eléctricos procedentes de China por lo que sus autoridades consideran indicios de subvenciones estatales ilegales.Credit...CHINATOPIX, via Associated Press Aun así, los funcionarios de la administración Biden vigilan de cerca los datos de producción y precios chinos y toman medidas para bloquear o ralentizar las importaciones subvencionadas, sobre todo en sectores fundamentales para los planes industriales del presidente, como la tecnología energética con bajas emisiones de carbono. Los funcionarios se han quejado de lo que denominan exceso de capacidad china en público y en recientes viajes a Pekín de la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, y el Secretario de Estado, Antony J. Blinken. El Sr. Biden ha propuesto aranceles más altos sobre el acero y el aluminio chinos y ha iniciado investigaciones sobre las tecnologías automotrices chinas. Su administración está revisando una oleada de aranceles sobre productos chinos que impuso el presidente Donald J. Trump. También está considerando aumentar algunos de ellos para industrias de importancia estratégica. "Debido a que las empresas siderúrgicas chinas producen mucho más acero del que China necesita, termina vertiendo el acero extra en los mercados globales a precios injustamente bajos", dijo Biden a los trabajadores siderúrgicos en Pittsburgh el mes pasado. "Y los precios son injustamente bajos porque las empresas siderúrgicas chinas no tienen que preocuparse por obtener beneficios, ya que el gobierno chino las subvenciona en gran medida. No compiten. Están haciendo trampas". Los funcionarios chinos rechazan estas acusaciones. Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaró a la prensa la semana pasada que las afirmaciones de la administración "no son una conclusión basada en el mercado, sino una narrativa elaborada para manipular la percepción y politizar el comercio". "El verdadero propósito es frenar el desarrollo de alta calidad de China y privar a este país de su legítimo derecho al desarrollo", afirmó. "No hay una 'sobrecapacidad china', sino una sobrecapacidad estadounidense de ansiedad derivada de la falta de confianza y las calumnias contra China". Los funcionarios de Biden dijeron en entrevistas que las exportaciones subvencionadas de China estaban empezando a perjudicar a los fabricantes estadounidenses, entre otras cosas expulsando del negocio a algunos proveedores extranjeros de componentes para productos fabricados en Estados Unidos. La Sra. Yellen dijo en un discurso el mes pasado que durante un viaje a China, había advertido a los funcionarios allí de "los efectos negativos que el exceso de capacidad puede crear para la economía mundial." Algunos funcionarios actuales y anteriores de la administración Biden afirman que será necesario un esfuerzo global para derrotar la estrategia exportadora de China. Esto incluye una mejor cooperación entre Estados Unidos, Europa y otros aliados ricos, que se espera que ocupe un lugar destacado en la agenda de los líderes del Grupo de los 7 cuando se reúnan en Italia el mes que viene. Según Brian Deese, ex director del Consejo Económico Nacional de Biden y artífice de la estrategia industrial ecológica del presidente, este esfuerzo debería incluir también a países en desarrollo como Brasil y la India, que han empezado a rechazar las prácticas comerciales de Pekín. "Lo que deberíamos hacer es crear una amplia coalición internacional para imponer aranceles armonizados a las industrias chinas con exceso de capacidad", afirmó Deese. Un esfuerzo de este tipo, dijo, podría resultar crucial para proteger las inversiones de las empresas estadounidenses en áreas como la próxima generación de baterías avanzadas para automóviles y almacenamiento de energía, dándoles espacio para respirar en lugar de la asfixia de una competencia artificialmente barata. "No creo que sea una conclusión inevitable que China domine ese mercado, aunque siga creciendo", afirmó Deese. PUBLICIDAD