Beyoncé se alza con un Grammy y empata récord de premios

Associated Press | Nile Rodgers, a la izquierda, y Terius 'The Dream' Nash aceptan el premio a la mejor canción de R&B por 'CUFF IT' en nombre de Beyonce en la 65ª entrega anual de los premios Grammy

PUBLICIDAD

Los Ángeles.- Beyoncé empató al fallecido Georg Solti como los dos artistas más galardonados de la historia de los Grammy al ganar su tercer premio hoy. La superestrella tiene ahora 31 Grammy y está a un paso de convertirse en la artista más premiada por la Academia de la Grabación. Ganó el premio a mejor grabación de dance o música electrónica por “Break My Soul”, mejor interpretación tradicional R&B por “Plastic Off the Sofa” y canción R&B por “Cuff It”, que compuso junto con The-Dream, Nile Rodgers y Raphael Saadiq. PUBLICIDAD El maestro de ceremonias Trevor Noah dijo que Beyoncé todavía no llegaba a la gala por el tráfico de Los Angeles. Solti, un director de orquesta húngaro-británico ha ganado 31 Grammy. Ostenta el récord desde 1997. Bad Bunny comenzó la ceremonia de los Grammy con una interpretación de “El apagón” y “Después de la playa”, su presentación fue tan energética que hizo bailar a Taylor Swift. “¡Viva la música latina!”, dijo el astro puertorriqueño. Noah presentó a Bad Bunny calificádolo como una “fuerza global” al ser el artista más escuchado del mundo por streaming. Más adelante Bad Bunny ganó el premio a mejor álbum de música urbana por su omnipresente “Un verano sin ti”. “Esto es muy sencillo porque hice este álbum con amor y pasión y cuando haces las cosas con amor y pasión todo es más fácil”, dijo Bad Bunny en un discurso en el que habló en inglés y español. “Este premio se lo dedico a Puerto Rico ... se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos, no solamente a las leyendas, sino a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento (de la música urbana), a todos los nuevos talentos sigamos llevando este género a otro nivel”. Para cuando comenzó la ceremonia televisada, Beyoncé ya había ganado dos Grammy. Beyoncé era la artista más nominada de la noche y compite en las categorías de álbum, canción y grabación del año. Si gana en cualquiera de esas importantes categorías, será su primer triunfo en ellas desde que ganó el premio de canción del año por “Single Ladies” en 2010. Harry Styles ganó el premio a mejor álbum pop vocal por “Harry’s House”, que incluye su éxito “As It Was”. El cantante dijo que grabar la canción fue una de sus experiencias más grandes de la vida. “Ha sido mi mayor felicidad”, dijo Styles quien interpretó su éxio “As It Was” en el escenario. Viola Davis es ahora una artista EGOT — un término que se usa para quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony — después de ganar en la categoría de mejor audiolibro o grabación de narración. La actriz dio un discurso conmovedor y dijo emocionada “¡Acabo de ser EGOT!” al subir al escenario para recoger su premio. “Por Dios”, dijo. “Escribí este libro para honrar a la Viola de 6 años, honrarla a ella, su vida, su alegría, su trauma, todo. Y ha sido todo un viaje”. Brandi Carlile tuvo una rara aparición para una de las artistas más nominadas durante la premiere, la gala previa a la ceremonia televisada. La cantante llegó después de que su canción “Broke Horses” ganó el premio a mejor interpretación de rock y mejor canción de rock. Carlile también se llevó el premio a mejor álbum de música americana. “Esto es rock ‘n’ roll”, dijo sonriendo Carlile, quien caminó al escenario con dos compañeros de banda. “No les puedo decir lo mucho que significa para nosotros. Nacimos y crecimos en Seattle. Cuando conocí a estos tipos hace 22 años decidimos hacer una banda”. Carlile escribió “Broken Horses” con sus hermanos mellizos Phil y Tim Hanseroth. “Por dios, esto es increíble, nunca volveré a ser la misma”, dijo. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD