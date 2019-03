Beto O’Rourke asume postura moderada sobre Medicare para Estados Unidos

Estados Unidos— Beto O’Rourke dice apoyar servicios universales de atención a la salud, pero quiere conseguirlos por una vía distinta que la de muchos de sus rivales más progresistas a la candidatura presidencial demócrata para el 2020, informó CNN.

El exrepresentante texano está respaldando una propuesta demócrata de la Cámara Baja poco conocida denominada Medicare para Estados Unidos, en la cual se propone ampliar la cobertura de salud administrada por el Gobierno al tiempo de conservar los planes de seguro patrocinados por los patrones.

Para O’Rourke, la propuesta resulta atractiva debido a considerar que con ella el país avanza con mayor rapidez para garantizar la atención a la salud que con las alternativas, incluyendo la propuesta Medicare para Todos del senador Bernie Sanders, el independiente que también busca la candidatura demócrata. Lo anterior se debe parcialmente a que se conservaría la industria privada de seguros, punto de conflicto entre los progresistas.

“Lo que dice es que si a usted le gusta el seguro que avala su patrón, le gusta la red en la que usted está, le gustan los médicos a los cuales puede ver, si está contento con eso, puede seguir con ello”, dijo el jueves O’Rourke en Portsmouth, New Hampshire, en respuesta a una pregunta del público. “Si a usted no le gusta el seguro de su centro laboral y quiere inscribirse en Medicare, puede hacerlo. Si en la actualidad no tiene ningún seguro o si su seguro es insuficiente, también puede inscribirse en Medicare”.

Si bien a muchos estadounidenses les agrada la idea de ampliar Medicare, su apoyo baja cuando se enteran de que se eliminarían los seguros particulares, según sondeo de la Fundación de la Familia Kaiser. Medicare para Estados Unidos abordaría dichas inquietudes, dijo Jen Tolbert, directora de reforma sobre salud estatal de la fundación.

“La iniciativa trata de ubicarse en un punto medio”, agregó.

Pero a diferencia de la mayoría del resto de los planes tipo Medicare para Todos, Medicare para Estados Unidos no cuenta en el Senado con ninguna versión respaldada por otros candidatos.

La propuesta no es tan generosa como las de Medicare para Todos, el cual básicamente proporciona todos los servicios de manera gratuita. Quienes se inscribieran tendrían que pagar primas de hasta el 9.7 por ciento de sus ingresos mensuales, aunque los pobres no desembolsarían nada y habría subsidios para la clase media. También habría deducibles y copagos.

A fin de financiar el programa, se propone cancelar al proyecto fiscal republicano, imponiendo cinco por ciento adicional de impuestos sobre el ingreso bruto ajustado que rebase los 500 mil dólares y aumentando el impuesto sobre nóminas destinado a Medicare. También los gobiernos estatales tendrían que contribuir con un monto similar a lo que aportan actualmente a Medicaid.