Batalla por vehículos eléctricos es fundamental para huelga automovilística

Una batalla entre los fabricantes de automóviles de Detroit y el sindicato United Auto Workers (UAW), que se intensificó el viernes con huelgas selectivas en tres lugares, se está desarrollando en medio de una agitación tecnológica única en un siglo que plantea enormes riesgos tanto para las empresas como para el sindicato.

La huelga se produjo cuando los fabricantes de automóviles tradicionales invierten miles de millones para desarrollar vehículos eléctricos y al mismo tiempo obtienen la mayor parte de su dinero de los automóviles impulsados por gasolina. Las negociaciones determinarán el equilibrio de poder entre los trabajadores y la dirección, posiblemente durante los próximos años. Eso hace que la huelga sea tanto una lucha por el futuro de la industria como por salarios, beneficios y condiciones laborales.

Los fabricantes de automóviles establecidos (General Motors, Ford Motor y Stellantis, propietario de Chrysler, Jeep y Ram) están tratando de defender sus ganancias y su lugar en el mercado frente a la dura competencia de Tesla y los fabricantes de automóviles extranjeros. Algunos ejecutivos y analistas han caracterizado lo que está ocurriendo en la industria como la mayor transformación tecnológica desde que se puso en marcha la línea de montaje móvil de Henry Ford a principios del siglo XX.

Casi 13 mil trabajadores del UAW abandonaron sus puestos de trabajo en tres plantas en Ohio, Michigan y Missouri el viernes después de que las conversaciones entre los sindicatos y las empresas en tres negociaciones separadas no lograron llegar a acuerdos antes de la fecha límite del jueves. El salario es uno de los mayores puntos conflictivos: el sindicato exige un aumento salarial del 40 por ciento en cuatro años, pero los fabricantes de automóviles han ofrecido aproximadamente la mitad.

Pero las conversaciones van más allá del pago. Los trabajadores están tratando de defender sus empleos a medida que la fabricación pasa de los motores de combustión interna a las baterías. Como tienen menos piezas, los coches eléctricos se pueden fabricar con menos trabajadores que los vehículos de gasolina. Un resultado favorable para el UAW también le daría al sindicato una fuerte tarjeta de presentación si, como algunos esperan, luego intenta organizar a los empleados de Tesla y otros fabricantes de automóviles no sindicalizados como Hyundai, que planea fabricar vehículos eléctricos en una enorme nueva fábrica en Georgia. .

"La transición a los vehículos eléctricos está dominando cada parte de esta discusión", dijo John Casesa, director general senior de la firma de inversión Guggenheim Partners, quien anteriormente dirigió la estrategia en Ford Motor.

"No se dice nada", añadió Casesa. "Pero en realidad, se trata de posicionar al sindicato para que tenga un papel central en la nueva industria eléctrica".

Bajo la presión de los funcionarios gubernamentales y la cambiante demanda de los consumidores, Ford, GM y Stellantis están invirtiendo miles de millones para reestructurar sus operaciones en expansión para construir vehículos eléctricos, que son fundamentales para abordar el cambio climático. Pero están obteniendo pocas o ninguna ganancia con esos vehículos, mientras que Tesla, que domina las ventas de automóviles eléctricos, es rentable y crece rápidamente.

Ford dijo en julio que su negocio de vehículos eléctricos perdería 4.500 millones de dólares este año. Si el sindicato obtuviera todos los aumentos salariales, pensiones y otros beneficios que busca, dijo la compañía, la compensación total de sus trabajadores sería el doble que la de los empleados de Tesla.

Las demandas sindicales obligarían a Ford a abandonar sus inversiones en vehículos eléctricos, dijo el viernes Jim Farley, director ejecutivo de la compañía, en una entrevista. "Queremos realmente tener una conversación sobre un futuro sostenible", dijo, "no uno que nos obligue a elegir entre cerrar el negocio y recompensar a nuestros trabajadores".

Para los trabajadores, la mayor preocupación es que los vehículos eléctricos tienen muchas menos piezas que los modelos de gasolina y dejarán muchos puestos de trabajo obsoletos. Las plantas que fabrican silenciadores, convertidores catalíticos, inyectores de combustible y otros componentes que los autos eléctricos no necesitan tendrán que ser revisadas o cerradas.

Están surgiendo muchas fábricas nuevas de baterías y vehículos eléctricos que podrían emplear a trabajadores de las plantas que han cerrado. Pero los fabricantes de automóviles están construyendo de manera más agresiva en el Sur, donde las leyes laborales están inclinadas en contra de los organizadores sindicales, en lugar de en el Medio Oeste, donde el UAW tiene más influencia. Una de las demandas del sindicato es que los trabajadores de las nuevas fábricas estén cubiertos por los contratos laborales nacionales de los fabricantes de automóviles, una demanda que los fabricantes de automóviles han dicho que no pueden cumplir porque esas plantas son propiedad de empresas conjuntas. El sindicato también quiere recuperar el derecho de huelga para bloquear el cierre de plantas.

"Estamos en los albores de otra revolución industrial y el camino que vamos es el mismo que en la última revolución industrial: muchas ganancias para unos pocos y miseria y no buenos empleos para muchos", dijo Madeline Janis. director ejecutivo de Jobs to Move America, un grupo de defensa que trabaja en estrecha colaboración con la UAW y otros sindicatos.

"La UAW realmente está defendiendo a las comunidades de todo el país para garantizar que esta transición beneficie a todos", añadió Janis.

Los fabricantes de automóviles han estado acumulando ganancias récord durante la última década, pero no pueden darse el lujo de perder tiempo con paros laborales en su carrera por competir con Tesla y los fabricantes de automóviles extranjeros.

Las tres empresas ya están luchando por poner en marcha su negocio de vehículos eléctricos. Una nueva fábrica de baterías de GM en Ohio ha tardado en producir baterías, retrasando las versiones eléctricas de la camioneta Chevrolet Silverado y otros vehículos. Este año, Ford tuvo que suspender la producción de su F-150 Lightning eléctrica en febrero después de que una batería se incendiara en una de las camionetas que estaba estacionada cerca de la fábrica para un control de calidad. Y Stellantis ni siquiera comenzará a vender vehículos totalmente eléctricos en Estados Unidos hasta el próximo año.

Esos problemas y las crecientes ventas de Tesla podrían colocar al sindicato en una posición fuerte para lograr un buen negocio.

El jueves, en una señal de que los fabricantes de automóviles están dispuestos a ir mucho más lejos de lo que habían hecho anteriormente, GM ofreció un aumento salarial del 20 por ciento en cuatro años. Eso es la mitad de lo que busca el sindicato, pero mucho más de lo que los trabajadores recibieron en contratos recientes. El presidente Biden apoyó firmemente el viernes al sindicato en declaraciones en la Casa Blanca. La administración ha estado invirtiendo miles de millones en programas para promover los vehículos eléctricos y no quiere que una huelga retrase una pieza central de su política climática.

A pesar de todo el dinero que los fabricantes de automóviles han ganado en los últimos años, sus ejecutivos expresan una profunda inquietud por el crecimiento de los vehículos eléctricos, que representan el 7 por ciento del mercado de automóviles nuevos de Estados Unidos en lo que va del año y están en camino de superar las ventas de un millón este año. Los gerentes son muy conscientes de que las empresas tradicionales como la suya tienen un historial deficiente a la hora de conservar el dominio después de un gran cambio tecnológico. Veamos cómo Apple dejó de lado a Nokia y Motorola cuando los teléfonos móviles se convirtieron en teléfonos inteligentes.

Los ejecutivos de las compañías automotrices y la mayoría de los analistas de la industria subestimaron la rapidez con la que los vehículos eléctricos se popularizarían y no pueden pronosticar con seguridad cómo crecerán en el futuro las ventas, que han estado agitadas últimamente. "No creo que nadie pueda predecir perfectamente cuál será la adopción", dijo Mary T. Barra, directora ejecutiva de General Motors, en una entrevista con The New York Times el mes pasado.

En declaraciones a “CBS Mornings” el viernes, Barra dijo que un aumento salarial excesivo socavaría la capacidad de GM para continuar produciendo vehículos con motores de combustión interna y al mismo tiempo desarrollar vehículos eléctricos. "Ésta es una coyuntura crítica en la que la inversión es muy importante", afirmó.

Aun así, es poco probable que los sindicatos y sus partidarios expresen mucha simpatía por los ejecutivos del sector automovilístico. Barra, Farley de Ford y el director ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, han recibido decenas de millones de dólares en paquetes de compensación en los últimos años. Los accionistas de las empresas han sido recompensados con dividendos y recompras de acciones.

Los sindicatos "no van a tener mucha paciencia con las historias tristes", dijo Karl Brauer, analista ejecutivo de iSeeCars.com, un mercado en línea.

Ajustados a la inflación, los salarios de los trabajadores automotores en Estados Unidos han caído un 19 por ciento desde 2008, según el Instituto de Política Económica, un grupo de investigación de tendencia izquierdista.

Al mismo tiempo, los dirigentes sindicales son conscientes de los cambios en la industria y han dicho que no quieren perjudicar a GM, Ford y Stellantis mientras las empresas intentan recuperar el terreno que han perdido ante Tesla, que se ha resistido agresivamente a los intentos de sindicalizar sus empresas. Los fabricantes de automóviles de Detroit también enfrentan rivales como Rivian, una nueva empresa que fabrica camionetas eléctricas y vehículos deportivos utilitarios en Illinois, así como rivales de propiedad extranjera como Mercedes-Benz y Toyota, cuyas fábricas estadounidenses, principalmente en el sur, no están sindicalizado.

"Ese es el mayor desafío aquí", añadió Brauer, "tratar de comprometerse con un contrato a largo plazo en una industria que es muy incierta e impredecible durante los próximos cinco años".

Los partidarios del sindicato dicen que sería un error culpar a los trabajadores si los fabricantes de automóviles tradicionales no pueden competir con Tesla y otros rivales.

“Si nos fijamos en el desglose de lo que cuesta construir un vehículo eléctrico, la mano de obra es una parte muy pequeña de la ecuación. Las baterías son las que más”, dijo Janis de Jobs to Move America. "Esta idea de que el UAW va a sacar del mercado a Ford, GM y Stellantis no es cierta".

Pero otros analistas dijeron que un paro laboral prolongado podría ayudar a Tesla y a los fabricantes de automóviles extranjeros a ganar terreno a GM, Ford y Stellantis.

"Si algo sucede que interrumpe su negocio, ¿eso les dará una ventaja a los fabricantes emergentes de vehículos eléctricos?" dijo Steve Patton, quien supervisa el trabajo de la consultora EY con compañías automotrices. "¿Quién se beneficiará si hay una huelga prolongada?".