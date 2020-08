Batalla por los videos virales

Glenn Harvey / The New York Times

The New York Times

Nueva York– Millones de personas han usado TikTok, la aplicación para crear y compartir videos breves, divertidos y entretenidos. Yo, Brian Chen, no soy una de ellas.

Soy de esas personas que jamás ha sido un ‘tiktokero’. Como millennial de mayor edad, he usado exclusivamente Instagram, la aplicación de Facebook, para publicar fotografías de mi perro. Jamás he hecho un video de baile de quince segundos.

Sin embargo, todo eso cambió hace unas semanas, cuando Facebook lanzó una copia de TikTok llamada Reels, que es parte de Instagram. Su repentina presentación hizo que la creación de videos breves fuera mucho más interesante.

El momento en que Facebook decidió presentarla fue brillante. Eso se debe a que TikTok, propiedad de la compañía china de Internet ByteDance, enfrenta una gran presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario ha identificado a TikTok como una amenaza de seguridad nacional y amenazó con prohibir la aplicación en el país, lo cual provocó que muchos tiktokeros, presas del pánico, buscaran alternativas.

Comparación

Por eso, esta era una oportunidad para probar Reels y compararla con TikTok, junto con Taylor Lorenz, colaboradora de cultura del Internet y experta residente en TikTok, compartimos ideas sobre cómo funcionaba el clon de Facebook en comparación con el original. Con su experiencia y mis conocimientos de novato, pudimos evaluar cómo podrían sentirse los que jamás han sido tiktokeros y los que se han vuelto usuarios acérrimos de TikTok si usaran Reels.

¿El veredicto? Para ella: no es bueno. Para mí: estoy confundido.

Comencemos con lo que se copió. Tanto TikTok, una aplicación independiente, como Reels, una función dentro de Instagram, son gratuitas. Con Reels, Instagram imitó la capacidad distintiva de TikTok de crear montajes cortos de video, en los que se incluye música sujeta a derechos de autor y los cuales se adornan con efectos como emojis y cámaras rápidas.

Esas fueron prácticamente todas las similitudes, y no es un punto positivo para Instagram.

En Instagram, los videos se publican en una sección conocida como la pestaña Explora, una mezcla de fotografías, publicaciones patrocinadas y videos largos. En TikTok, los videos se observan a través de For You, una sección alimentada de manera algorítmica para mostrar videos que se adaptan a tus intereses. A Reels también le faltan las funciones de edición de TikTok, como las recomendaciones de canciones y la edición automática de videos, que aprovecha la inteligencia artificial para acelerar el proceso de creación de videos.

Los hallazgos

Taylor y yo probamos Reels durante cinco días y después hablamos sobre nuestros hallazgos. No nos contuvimos.

TAYLOR: Definitivamente puedo decir que Reels es la peor función que he usado en la vida.

BRIAN: Por favor, sé más específica. Como jamás he sido tiktokero, creo que quizá es la peor función de Instagram que he usado, pero tu veredicto parece más contundente que el mío.

TAYLOR: Es horrible. Reels no sólo fracasa en todo sentido como clon de TikTok, sino que también es confusa, frustrante e imposible de explorar. Es como si Instagram hubiera tomado todas las funcionalidades actuales de Historias y las hubiera juntado en una nueva interfaz, sin ningún motivo aparente.

Para mí, no queda nada claro a quién se dirige esta función.

BRIAN: Hablemos de cómo usar Reels.

Para abrir la función, se toca el botón Explora (la lupa) y se abre el Reel de alguien más antes de presionar el botón de la cámara para comenzar a crear el tuyo.

Así que, ¿debo ver el video de alguien más para crear el mío? Ese es un desperdicio de tiempo, batería y datos móviles.

TAYLOR: También puedes crear un Reel al deslizar el dedo hacia la derecha en Instagram para entrar a la cámara y después seleccionar Reels, un botón al lado de Historias, lo cual es confuso.

BRIAN: No se puede descubrir sin leer instrucciones. Pero, bueno, digamos que encuentras el botón y creas un Reel. Después puedes empezar a grabar videos o añadir videos que ya grabaste. Luego puedes ponerles música y algunos efectos como emojis y filtros de color. Más tarde, escribes una leyenda y lo publicas.

¿Cómo funciona respecto a TikTok?

TAYLOR: TikTok es mejor en un millón de maneras. Lo principal es que TikTok evita toda la fricción que normalmente implica tratar de crear un buen video.

En TikTok, simplemente puedes tomar un montón de videos (eres capaz de seleccionar, por ejemplo, diecisiete videos de cualquier duración) y agregarlos todos a la aplicación y presionar un botón. TikTok automáticamente seleccionará lo mejor de tus videos y los editará de manera que se ajusten al ritmo del sonido que elijas. Por eso es tan fácil crear un video atractivo y uniforme en menos de diez segundos a partir de mucho material.

BRIAN: Sí. Instagram señaló que había restricciones y que estaban trabajando con tenedores externos de derechos para expandir sus funciones. Así que, cuando guardas un video en tu dispositivo después de publicarlo, la música desaparece automáticamente.

Lo que describes sobre TikTok simplemente hace que Reels parezca muy deficiente. En Reels, tienes que seleccionar manualmente dónde comienza una pista musical para asegurarte de que esté sincronizada con un video. ¿Me estás diciendo que TikTok hace eso automáticamente?

TAYLOR: En TikTok, hay una función llamada “sound sync”, que todos usan. Cargas un montón de videos y la aplicación los edita y reordena para que se adapten al sonido que elijas. También sugiere las mejores canciones para cada video.

BRIAN: Vaya, ¿en serio? Eso es una locura.

En Reels, para la música presionaba el botón de Audio y simplemente tecleaba una palabra que me venía a la mente para buscar canciones relevantes. Para un video en el que mi corgi está comiendo pan, tecleé la palabra “hambriento” y elegí la canción “Hungry Eyes”. Después tuve que editar los videos y sincronizar manualmente una porción de la canción. Eso me tomó cerca de diez minutos.

¿Por qué puedo editar el segundo video, pero no el primero? Instagram explicó que aún eran los primeros días de la función y que estaban trabajando en la edición de videos anteriores (“primeros días”, ¡es una simple excusa! Han estado trabajando en Reels durante más de un año).

TAYLOR: TikTok hace que sea muy fácil crear videos cortos muy entretenidos y facilita que ese contenido se vuelva viral. Reels hace que sea difícil crear videos breves entretenidos y, si los publicas, sólo puedes esperar que se distribuyan un poco en la página de Explora que está totalmente saturada.

Una gran razón por la que los TikTok se hacen virales es que pueden descargarse fácilmente y compartirse entre plataformas (con un crédito incrustado porque tienen una marca de agua con la cuenta del usuario).

Además, Reels no tiene la capacidad de hacer un “dueto” con el contenido, como se puede hacer en TikTok. Los duetos permiten que los usuarios creen videos de reacciones. Esa es una manera esencial para que los usuarios se comuniquen y reaccionen entre sí. Básicamente, es la versión de TikTok de citar un tuit.

Finalmente, Reels no tiene la opción de “solo amigos”. En TikTok, puedo publicar un video que solo los amigos mutuos pueden ver. Sólo quiero una manera fácil de publicar contenido exclusivo para mis amigos.

BRIAN: Así es. Ahora mismo, la manera más sencilla de hacerlo en Reels es configurar el perfil para que solo tus amigos puedan ver tus publicaciones. Si no, al compartir un Reel de manera privada con un amigo a través de un mensaje directo, funciona como una historia y desaparece después de 24 horas, lo cual resulta confuso.

¿Cuánto tiempo dirías que pasaste creando un Reel?

TAYLOR: Con TikTok, puedo publicar un video divertido de mi día en menos de quince segundos. Reels me tomó cerca de cinco minutos.

Algunas personas pasan mucho tiempo editando sus TikToks y creando videos complicados y asombrosos. Pero, para mí, que soy usuaria casual de TikTok y solo grabo los momentos más divertidos de mi vida cotidiana, ese es el tiempo que me toma.

BRIAN: Como usuario de Instagram, no veo beneficio alguno en usar Reels en comparación con Historias para publicar videos. Es extremadamente confuso incluso usar la función, lo cual significa que será mucho más confuso para los usuarios tecnológicos casuales.

Además, mis seguidores no parecían estar impresionados con Reels. El Reel de mi corgi, Max, con su pan obtuvo cerca de 250 likes, en comparación con los 300 o 400 que generalmente obtiene en fotografías normales de Instagram.

Quizá publicaré más Reels si Instagram alcanza el nivel de TikTok. Pero, hasta entonces, creo que me has convencido de comenzar en TikTok.

TAYLOR: No me veo creando un Reel de nuevo. Podría usarlo como repositorio para volver a subir mis tiktoks. Pero, en general, no tiene las funciones de edición de video que esperaría.

También es difícil encontrar y descubrir otros Reels. Parte de la razón por la que es tan fácil ser creativo en TikTok es porque a diario te presentan una serie de tendencias, memes o desafíos. Es fácil ver qué están haciendo otras personas y seguir las tendencias o reaccionar a ellas. Simplemente no veo para qué es bueno Reels.

BRIAN: Creo que tienes razón.