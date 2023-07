Balean a varias personas en Filadelfia

Filadelfia.- Varias personas fueron baleadas en Filadelfia hoy por la noche, informó la policía.

Un portavoz del Departamento de Policía de Filadelfia dijo a The Associated Press que había “varias víctimas con herida de bala”, pero añadió que no hay más información de momento sobre su estado de salud.

Miguel Torres, portavoz policial, declaró a CNN que había un sospechoso detenido y se había recuperado un arma.

La portavoz de la policía Jasmine Reilly dijo a la cadena que seis personas fueron trasladadas al Centro Médico Presbiteriano Penn y otras dos al Hospital Infantil de Filadelfia.