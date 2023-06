Balean a familia dentro de vehículo; un muerto

Sunnyvale.- La Policía está buscando sospechosos después de que un tiroteo dejó una persona muerta y un hombre y sus tres hijos heridos cerca de un complejo de apartamentos en Sunnyvale, Texas, el domingo por la noche, informó CNN.

Los oficiales encontraron a una mujer fallecida, un hombre herido de bala y los tres hijos del hombre, todos lesionados con arma de fuego, dijo el jefe de Policía de Sunnyvale, Bill Vegas, en una conferencia de prensa ayer lunes por la mañana.

PUBLICIDAD

El hombre fue dado de alta del hospital el lunes por la mañana, según Vegas, y sus tres aún reciben tratamiento médico en Dallas, en condición estable pero crítica.

Sunnyvale se encuentra unos 24 kilómetros al este de Dallas.

Vegas identificó a la mujer encontrada muerta en la escena como Tyesha Merritt, de 27 años, de Mesquite, Texas, hermana del hombre que recibió el disparo.

Las víctimas estaban sentadas en un automóvil afuera del apartamento del hombre cuando un sospechoso salió de su automóvil, se acercó al de las víctimas y abrió fuego, según la Policía. Autoridades buscan al menos dos sospechosos.

Dijo que la “mejor conjetura” que tienen los investigadores sobre el automóvil involucrado en el tiroteo es un “sedán negro último modelo”. Algunos testigos dijeron que el vehículo tenía ruedas personalizadas, informó Vegas.

“Realmente no tenemos nada sobre nuestros sospechosos”, dijo Vegas, y señaló que la Policía de Sunnyvale y Mesquite están trabajando juntas. “El sospechoso que salió del vehículo anoche estaba enmascarado, por lo que no podemos ver su identidad en absoluto. Y aparte de eso, realmente no tenemos mucho”.

newsroom@diariousa.com