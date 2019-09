Bajan de barco a sobrevivientes de 'Dorian' en Bahamas por no tener visa de EU

Freeport.- Cientos de sobrevivientes del huracán Dorian se congregaron en un transbordador anclado en Freeport, Bahamas, el domingo por la noche, después de pasar varios días en las sofocantes islas con poca comida, sin agua ni energía eléctrica. A solo dos horas y media al otro lado del océano, la seguridad y el alivio los esperaban en Fort Lauderdale, Florida. Entonces, un anuncio sonó por los altavoces del intercomunicador del barco, informó The Washington Post.

“Por favor, todos los pasajeros que no tengan una visa estadounidense, procedan a desembarcar”, dijo un miembro de la tripulación en un video capturado a bordo.

Desde que Dorian devastó las islas a principios de este mes, matando al menos a 44 personas, según los informes, cientos de refugiados de las Bahamas han venido a Estados Unidos después de pasar por un proceso de revisión con solo un pasaporte y prueba de que no tienen antecedentes penales. Los más de 100 refugiados obligados a desembarcar el domingo por la noche estaban desconcertados sobre por qué fueron rechazados.

“En el último minuto nos dicen esto, es un poco decepcionante”, dijo Renard Oliver, quien sostenía a su hija pequeña, a Brian Entin, reportero de la estación de televisión de Miami WSVN. “Es muy doloroso porque estoy viendo llorar a mi hija, pero es lo que es”.

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dice que no han cambiado las reglas y culpó a la compañía operadora del transbordador, identificada por los reporteros locales como Balearia Caribbean, por no entablar una coordinación adecuada con los funcionarios del gobierno. Balearia Caribbean no respondió de inmediato a una solicitud para dar un comentario.

“Se notificó a la CBP de una embarcación que se preparaba para embarcar a un número desconocido de pasajeros en Freeport y solicitó que la operadora de la embarcación se coordinara con los funcionarios del gobierno de Estados Unidos y las Bahamas en Nassau antes de partir de las Bahamas”, dijo la dependencia en un comunicado que compartió con The Washington Post el domingo.

Un funcionario de la CBP en Florida dijo a WSVN que había sido una “decisión comercial” por parte de Balearia de pedirles a los refugiados sin visa que bajaran del transbordador.

El sábado, casi mil 500 refugiados viajaron a Estados Unidos en otro crucero, según los informes, sin necesidad de visas.