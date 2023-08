Azota tormenta tropical Hilary al sur de California

Los Ángeles.- La tormenta tropical Hilary cruzó el sur de California con fuertes vientos y lluvia torrencial este domingo por la noche, arrojando la humedad de un año en las calles secas de las ciudades del desierto. Las autoridades advirtieron sobre un peligro inminente en las próximas horas, y eso fue antes de que un terremoto sacudiera la región de Los Ángeles.

La tormenta tocó tierra alrededor del mediodía en la costa mexicana de Baja California, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. Su centro desorganizado cruzó la frontera de Estados Unidos hacia el condado de San Diego poco después de las 5 p.m., hora local, ya que las carreteras se inundaron en toda la región y las autoridades advirtieron a algunos residentes de zonas bajas que consideraran evacuar a terrenos más altos.

Los administradores escolares en Los Ángeles y San Diego cancelaron las clases de este lunes.

Con muchos residentes preparándose para la tormenta, un terremoto de magnitud 5.1 sacudió el noroeste de Los Ángeles a las 2:41 p.m. hora del Pacífico, con un estimado de 12 millones de personas en el área donde se pudo sentir el temblor. Las autoridades dijeron que el sismo no representó una amenaza de tsunami y no hubo informes de daños o heridos importantes. Pero los temblores, que no están relacionados con la tormenta tropical, agudizaron aún más los nervios de la región.

La principal amenaza sigue siendo el diluvio que se avecina. Hilary fue degradado de huracán la madrugada del domingo, debilitándose a medida que avanzaba por la costa. Pero los meteorólogos advirtieron que todavía era lo suficientemente fuerte como para causar "inundaciones catastróficas y potencialmente mortales" en partes del suroeste.

Las lluvias y el viento en Los Ángeles derribaron árboles, derribaron líneas eléctricas y provocaron el cierre de carreteras, dijo la jefa Kristin Crowley del departamento de bomberos de la ciudad. Una persona fue rescatada de las inundaciones cerca de Lincoln Heights y el techo de un edificio de apartamentos se derrumbó en Koreatown. “Afortunadamente, no hemos tenido informes de heridos o daños graves en este momento”, dijo en una conferencia de prensa.

La advertencia de tormenta tropical para Hilary fue la primera emitida para el sur de California, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Se extendía desde la frontera entre México y California hasta Point Mugu, a unos 65 kilómetros al oeste de Santa Mónica por carretera. También incluía la isla Catalina, donde los funcionarios instaron a algunos residentes a irse.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en 11 condados, incluidos Los Ángeles, San Diego y Orange. En todo el estado, los funcionarios cancelaron eventos, cerraron parques y playas y desplegaron más de 7 mil 500 socorristas. Pero el partido de futbol de los Chargers en Los Ángeles todavía estaba en marcha.

El servicio meteorológico dijo que partes de California, incluido el desierto de Mojave y el Valle Imperial, podrían sufrir uno o dos tornados este domingo. Los tornados no son comunes en el Estado Dorado, con alrededor de 11 registrados por año.

Fuertes vientos y olas azotaron una gran franja de la costa de Baja California en México, con inundaciones y deslizamientos de tierra en todo el estado de Baja California Sur. Una persona murió y otra estaba desaparecida.