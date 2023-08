Ayudan a bajar de peso, pero su mecanismo es un misterio

The New York Times | Especialistas en endocrinología desconocen por el momento si el uso de este tipo de fármacos tendrá efectos a largo plazo en los pacientes The New York Times | Al igual que con medicina para colesterol o hipertensión, deben tomarse a perpetuidad para evitar que pierdan efecto

De vez en cuando aparece una droga que tiene el potencial de cambiar el mundo. Los especialistas médicos dicen que lo último en ofrecer esa posibilidad son los nuevos medicamentos para tratar la obesidad: Ozempic, Wegovy, Mounjaro y más, que pronto podrían salir al mercado. Es temprano, pero no ha existido nada como estos medicamentos antes. "Cambiadores de juego", dijo Jonathan Engel, historiador de medicina y políticas de atención médica en Baruch College en Nueva York. La obesidad afecta a casi el 42 por ciento de los adultos estadounidenses y, sin embargo, dijo Engel, "hemos sido impotentes". La investigación sobre posibles tratamientos médicos para la afección condujo al fracaso. Las compañías farmacéuticas perdieron interés y muchos ejecutivos pensaron, como la mayoría de los médicos y miembros del público, que la obesidad era una falla moral y no una enfermedad crónica. Mientras que otros fármacos descubiertos en las últimas décadas para enfermedades como el cáncer, las cardiopatías y el Alzheimer se encontraron a través de un proceso lógico que condujo a objetivos claros para los diseñadores de fármacos, el camino que condujo a los fármacos para la obesidad no fue así. De hecho, gran parte de las drogas sigue siendo un misterio. Los investigadores descubrieron por accidente que exponer el cerebro a una hormona natural a niveles nunca vistos en la naturaleza provocó la pérdida de peso. Realmente no saben por qué, o si los medicamentos pueden tener efectos secundarios a largo plazo. Hasta ahora no hay explicación: especialista "A todo el mundo le gustaría decir que debe haber alguna explicación u orden lógico en esto que permita hacer predicciones sobre lo que funcionará", dijo el doctor David D'Alessio, jefe de endocrinología de Duke, quien consulta a Eli Lilly, entre otros. "Hasta ahora no lo hay". Aunque los medicamentos parecen seguros, los especialistas en medicina de la obesidad piden precaución porque, al igual que los medicamentos para los niveles altos de colesterol o la presión arterial alta, los medicamentos para la obesidad deben tomarse indefinidamente o los pacientes recuperarán el peso que perdieron. La doctora Susan Yanovski, codirectora de la oficina de investigación de la obesidad en el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, advirtió que los pacientes tendrían que ser monitoreados para detectar efectos secundarios raros pero graves, especialmente porque los científicos aún no saben por qué las drogas funcionan. Pero añadió que la obesidad en sí está asociada con una larga lista de problemas médicos graves, como diabetes, enfermedad hepática, enfermedad cardiaca, cáncer, apnea del sueño y dolor en las articulaciones. Para tener en cuenta "Hay que tener en cuenta las enfermedades graves y el aumento de la mortalidad que sufren las personas con obesidad", dijo. Los medicamentos pueden causar náuseas y diarrea transitorias en algunos. Pero su efecto principal es lo que importa. Los pacientes dicen que pierden los antojos constantes de comida. Se encuentran satisfechos con porciones mucho más pequeñas. Pierden peso porque naturalmente comen menos, no porque queman más calorías. Los resultados de un ensayo clínico la semana pasada indican que Wegovy puede hacer más que ayudar a las personas a perder peso: también puede proteger contra complicaciones cardiacas, como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares. Pero por qué sucede eso sigue siendo poco conocido. "A las empresas no les gusta el término prueba y error", dijo el doctor Daniel Drucker, que estudia diabetes y obesidad en el Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum en Toronto y es asesora de Novo Nordisk y otras empresas. "Les gusta decir: 'fuimos extremadamente inteligentes en la forma en que diseñamos la molécula'", dijo Drucker. Pero, dijo, "tuvieron suerte".