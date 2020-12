Ayuda para desempleo en EU concluirá este sábado

The New York Times

Washington— Un día antes de que expiren los beneficios del desempleo para millones de estadounidenses que tienen problemas financieros, el presidente Trump expresó más críticas este viernes sobre la propuesta contra la pandemia por 900 billones de dólares que espera ser firmada por él y que podría ampliar ese apoyo.

El paquete de ayuda económica que aprobó el Congreso con un apoyo abrumadoramente partidista podría ampliar el tiempo hasta marzo para que las personas puedan recibir los beneficios del desempleo y revivir los beneficios suplementarios para millones de estadounidenses que reciben 300 dólares a la semana además de su beneficio estatal usual.

Si Trump firma la propuesta este viernes por la tarde o durante el sábado, los estados necesitarán tiempo para reprogramar sus sistemas de cómputo para acatar la nueva ley, de acuerdo a Michele Evermore del Proyecto Nacional de Ley sobre el Empleo, aunque los trabajadores desempleados podrían reclamar esos beneficios.

Si hay más retrasos podría ser más costoso. Los estados no pueden pagar los beneficios durante semanas que empezarían antes de que sea firmada la propuesta de ley, lo cual significa que si el presidente no la firma este sábado, los beneficios no empezarán hasta la primera semana de enero. Aunque terminarían a mediados de marzo, recortando el plazo de 11 a 10 semanas.

Trump tomó por sorpresa este martes a los legisladores, cuando dio señales de que vetaría la medida, y que en el último minuto decidió que era insatisfactoria. Lo que más ejerce presión sobre el retraso del presidente es el destino de los beneficios para el desempleo. Por lo menos, una suspensión temporal de esos beneficios es inevitable en estos momentos.

El país también enfrenta un cierre gubernamental este martes y la expiración de la moratoria sobre los desalojos al final del año debido a que el presidente se rehúsa a firmar la propuesta.