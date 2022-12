Ayuda de Estados Unidos 'no es caridad', dice Zelensky

Washington.- El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania hizo un emotivo llamamiento en tiempos de guerra a una reunión conjunta del Congreso este miércoles por la noche, diciéndoles a los estadounidenses que “su dinero no es caridad” y prometiendo que su pueblo eventualmente lograría una improbable victoria contra Rusia en nombre de todos los ciudadanos y naciones libres.

“Contra todas las probabilidades y los escenarios pesimistas, Ucrania no cayó”, dijo Zelensky en un inglés vacilante pero contundente desde el estrado en la cámara de la Cámara, donde fue recibido con un prolongado aplauso de los legisladores.

“Ucrania está viva y coleando”, dijo. “Y me da una buena razón para compartir con ustedes nuestra primera victoria conjunta: derrotamos a Rusia en la batalla por las mentes del mundo”.

En términos contundentes, Zelensky abogó por más asistencia militar de los legisladores, quienes están a punto de aprobar 45 mil millones de dólares en ayuda adicional para el final de la semana, lo que eleva el total durante un año a casi 100 mil millones de dólares. Su mensaje: Su apoyo ha impedido que el presidente Vladimir V. Putin de Rusia invada nuestro país. Ahora sigue tratando.

“Tenemos artillería, sí, gracias”, dijo. "La tenemos. ¿Es suficiente? Honestamente, no, no realmente”. El dinero, agregó, no era caridad. “Es una inversión”, dijo.

La visita de Zelensky a Washington, mantenida en secreto hasta la víspera de su llegada por razones de seguridad, fue una demostración dramática de confianza por parte del líder de Ucrania, que no había salido de su país desde que Putin comenzó su asalto hace 300 días.

En el espacio de 24 horas, pocos días antes de Navidad, Zelensky voló desde las líneas del frente maltratadas de un país sumido en la oscuridad por los ataques aéreos rusos a las salas revestidas de mármol de la Casa Blanca y el Capitolio, donde agradeció repetidamente a los estadounidenses por ser socios en la batalla de Ucrania para sobrevivir.

Vestido con su uniforme de guerra de un suéter verde oliva y pantalones caqui, Zelensky comenzó su discurso insistiendo en que la larga ovación de pie fue “demasiado para mí”. Terminó poco más de 20 minutos después entregando una bandera de batalla ucraniana azul y dorada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien a cambio le entregó una bandera estadounidense enmarcada que había ondeado sobre el Capitolio ese mismo día en honor a su visita.