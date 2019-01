Avanza Senado de EU plan para reabrir Gobierno

El Senado de Estados Unidos aprobó por aclamación un proyecto de financiación consensuado para la reapertura del Gobierno hasta el próximo 15 de febrero, después de 35 días, mientras continúan las conversaciones con el Presidente Donald Trump sobre su demanda de fondos para el muro fronterizo con México.

Horas después de que Trump, anunciara un acuerdo para reanudar durante las próximas tres semanas las actividades en el 25 por ciento de la Administración que permanecía paralizada, el Senado, de mayoría republicana, dio su visto bueno a la iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Representantes.

El acuerdo alcanzado entre Trump y los congresistas demócratas no incluye fondos para el muro en la frontera con México, una de las promesas electorales del mandatario, quien confió en que en las semanas venideras se diseñe una propuesta de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Trump se ha mostrado además optimista de que se logren los recursos para la barrera fronteriza, que considera esencial para enfrentar lo que señala como crisis humanitaria en la frontera con México.

Desde el pasado 22 de diciembre, varias agencias federales permanecían cerradas en medio de la disputa que mantenían republicanos y demócratas para aprobar presupuesto.

Los demócratas se han opuesto a la inclusión de una partida de 5.7 mil millones de dólares para la construcción del muro.

A raíz del cierre, que ha obligado a museos, parques nacionales y otros sitios turísticos a suspender sus actividades, el aeropuerto de LaGuardia, uno de los tres que da servicio a Nueva York, suspendió sus actividades durante 40 minutos por la falta de controladores aéreos, que no acudieron a trabajar al no recibir su paga.

Otros dos aeropuertos de la costa Este, el de Newark, en Nueva Jersey -que también brinda servicio a Nueva York- y el de Filadelfia sufrieron retrasos por la ausencia de numerosos trabajadores públicos que alegaron enfermedad para no acudir a sus puestos de trabajo.