Avanza en EU ley para elevar pena del voto ilegal

El Senado de Texas dio ayer lunes su aprobación inicial, en una votación de 19 a 12, a la legislación que elevaría la pena por votar ilegalmente de un delito menor a un delito mayor, una prioridad para el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y otros legisladores conservadores que han trabajado para rehacer las leyes de votación del estado desde las elecciones de 2020, a pesar de la falta de evidencia de fraude electoral generalizado en el estado.

Si el Proyecto de Ley 2 del Senado (SB 2) se convierte en un decreto, una persona declarada culpable del delito podría enfrentar hasta 20 años de prisión y más de 10 mil dólares en multas.

PUBLICIDAD

Plantean demócratas

‘errores inocentes’

El debate en la sala el lunes entre los legisladores demócratas y el senador Bryan Hughes, republicano por Mineola, autor del proyecto de ley, se centró en gran medida en lo que constituye una votación ilegal. Los legisladores discreparon sobre si, según la propuesta, una persona que vota ilegalmente por error podría ser procesada. Los demócratas señalaron ejemplos como el de una persona que sabe que ha sido condenada por un delito grave pero no se da cuenta de que eso la hace inelegible para votar o una persona que sabe que no es ciudadana estadounidense pero no sabe que la hace inelegible.

Algunos legisladores demócratas le dijeron a Hughes que les preocupaba que esos votantes fueran procesados por “errores inocentes”.

“Sólo le pediría que considere las consecuencias no deseadas de su propuesta”, le dijo a Hughes el senador John Whitmire, demócrata por Houston. “Todos estamos en contra del fraude electoral. Pero darle la gravedad que tiene hoy realmente asusta a algunos de nosotros que hemos trabajado con votantes que simplemente no van a estar tan informados como quizás suponen que están, como alguien que sale de libertad condicional, como un joven de 17 años”.

Disuasión del sufragio

Otros le preguntaron a Hughes si creía que aumentar la pena disuadiría a los votantes de emitir su voto. “¿De qué votantes estás hablando?”, Hughes comentó. “El objetivo es disuadir los votos ilegales. Permítanme ser muy claro, sí, quiero disuadir los votos ilegales sin importar de quién estén a favor o en contra”.

Hughes defendió repetidamente el proyecto de ley y dijo que las personas serían procesadas sólo si “a sabiendas e intencionalmente” votaron ilegalmente. La senadora republicana Joan Huffman, republicana por Houston, reiteró que un fiscal tomaría en cuenta todas las circunstancias.