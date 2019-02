Avalan presupuesto en EU sin fondos para muro

Washington— El Congreso aprobó un compromiso de seguridad fronteriza este jueves que evitaría un segundo cierre gubernamental doloroso, pero se inició una nueva confrontación, esta vez sobre el plan del presidente Donald Trump de evitar a los legisladores y declarar una emergencia nacional para desviar miles de millones de dólares de otras arcas federales para su muro en el límite fronterizo mexicano.

El dinero presupuestado para las barreras fronterizas, más de 1.3 mil millones de dólares, está muy por debajo de los 5.7 mil millones de dólares que Trump insistió en que necesitaba para construir un muro a lo largo de la frontera con México y que financiaría solo una cuarta parte de los más de 300 kilómetros que quería.

La Casa Blanca dijo que firmaría la legislación pero que actuaría por su cuenta para obtener el resto, una medida que provocó la condena inmediata de los demócratas y las amenazas de juicios de los estados y otros que podrían perder dinero federal o que Trump estaba abusando de su autoridad.

El alboroto por lo que Trump haría a continuación arrojaría una sombra incierta sobre lo que había sido una muestra rara de bipartidismo en el Congreso para abordar la dura batalla entre la Casa Blanca y los legisladores sobre la seguridad fronteriza.

El Senado aprobó la legislación 83-16, con ambas partes sólidamente a bordo. La Cámara siguió con un conteo de 300-128, con la firma de Trump planeada para el viernes.

Ambos márgenes estaban por encima de los dos tercios de las mayorías necesarias para evitar los vetos presidenciales, aunque no se esperaba uno y los legisladores respaldan a un Presidente del mismo partido en tales batallas.

Los legisladores exudaron el alivio de que el acuerdo hubiera evitado un nuevo cierre de las agencias federales sólo tres semanas después de un cierre parcial de 35 días que marcó un récord que provocó un claro e indiferente rechazo del público. Pero al anunciar que Trump firmaría el acuerdo, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, también dijo que tomaría otra acción ejecutiva, incluida una emergencia nacional.

En una declaración conjunta inusual, la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijeron que tal declaración sería un acto sin ley, un grave abuso del poder de la presidencia e intento desesperado de distraer del fracaso de Trump de obligar a México a pagar por el muro, como lo prometió durante años.

Pelosi y Schumer también dijeron que el Congreso defendería a las autoridades constitucionales. Se negaron a decir si eso significaba juicios o votaciones sobre resoluciones para evitar que Trump cambiara unilateralmente el dinero a la construcción de muros, y los asesores dijeron que esperarían para ver qué hace.

Los procuradores generales del estado demócrata dijeron que considerarían acciones legales para bloquear a Trump.

A pesar de la oposición generalizada en el Congreso a proclamar una emergencia, incluso por parte de algunos republicanos, Trump está bajo presión para actuar unilateralmente para aliviar su base conservadora y evitar verse como si se hubiera rendido en su batalla mural.

El abrupto anuncio de los planes de Trump llegó tarde entre rumores de que el Presidente volátil, que había insinuado enérgicamente que firmaría el acuerdo pero nunca de manera definitiva, se estaba moviendo hacia el rechazo. Eso habría infundido caos fresco en una pelea que ambos partidos están desesperados por dejar atrás, un pensamiento que llevó a algunos legisladores a buscar ayuda celestial.

"Oremos todos para que el presidente tenga sabiduría para firmar el proyecto de ley para que el Gobierno no se cierre", dijo el senador Charles Grassley, republicano por Iowa, luego de que un capellán abrió la sesión del Senado este jueves.

Momentos antes de que Sanders hablara en la Casa Blanca, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se dirigió al Senado para anunciar las decisiones de Trump de firmar el proyecto y declarar una emergencia.

El senador John Cornyn, Texas, dijo a los reporteros que hubo dos horas de llamadas telefónicas entre McConnell y la Casa Blanca antes de que hubiera garantías de que Trump firmaría. En un desarrollo sorprendente, McConnell dijo que apoyaría la declaración de emergencia de Trump, un cambio radical para el republicano de Kentucky, quien, como muchos legisladores, se había opuesto a tal acción.

Los demócratas dicen que no hay crisis en la frontera y Trump simplemente está evitando al Congreso. Y algunos republicanos advierten que los futuros presidentes demócratas podrían usar su precedente para forzar el gasto en sus propias prioridades, como el control de armas. Los críticos del partido republicano incluyeron a la senadora Susan Collins, de Maine, quien dijo que las declaraciones de emergencia son para desastres naturales importantes o eventos catastróficos y dijo que su uso sería de dudosa constitucionalidad.

Los asesores de la Casa Blanca y los republicanos del Congreso han dicho que, además de una emergencia, Trump podría hacer valer otras autoridades que posiblemente podrían ponerlo al alcance de miles de millones de dólares. El dinero podría provenir de fondos destinados a la construcción militar, el alivio de desastres y los esfuerzos contra las drogas.