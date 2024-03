Autorizan a Waymo expandir servicio de robotaxi

Los Ángeles, Estados Unidos.- Waymo recibió autorización de los reguladores de California para expandir su asediado servicio de vehículos autónomos a los condados de Los Ángeles y San Mateo, a pesar de la oposición de los funcionarios locales que han citado preocupaciones de seguridad luego del difícil período de prueba del robotaxi.

La startup, propiedad de Alphabet, obtuvo luz verde de la Comisión de Servicios Públicos de California para expandir sus servicios, aunque la agencia gubernamental no dijo cuándo Waymo podría comenzar a operar en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, según Los Ángeles Times.

Los líderes locales han expresado preocupaciones por la seguridad después de la prueba rocosa del robotaxi en Los Ángeles, cuando no se detuvo siguiendo las instrucciones de un oficial de tránsito.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, calificó la aprobación de la CPUC como "una decisión peligrosa".

"Estos robotaxis aún no han sido probados y los angelinos no deberían ser los conejillos de indias de las grandes tecnologías. Decisiones como esta deben ser informadas por las ciudades, no tomadas a pesar de las objeciones de las mismas", añadió Hahn en un comunicado al medio.

Las preocupaciones sobre los vehículos autónomos se han ido agravando en los últimos meses, ya que aparentemente todas las empresas detrás de los vehículos autónomos han enfrentado problemas de seguridad, incluida Tesla, que retiró prácticamente todos los vehículos a fines del año pasado debido a las preocupaciones de los reguladores de que su sistema de "piloto automático" no es seguro.

Mientras tanto, Cruise de General Motors está bajo múltiples investigaciones federales después de que uno de sus robotaxis arrastrara a un peatón que había sido atropellado por otro automóvil.

Un portavoz de Waymo dijo que la compañía está "agradecida a la CPUC por este voto de confianza en nuestras operaciones, que allana el camino para el despliegue de nuestro servicio comercial Waymo One en Los Ángeles y la Península de San Francisco".

El representante de la compañía también aseguró que Waymo "adoptará un enfoque cuidadoso e incremental hacia la expansión al continuar trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la ciudad, las comunidades locales y nuestros socios para garantizar que ofrecemos un servicio que sea seguro, accesible y valioso para nuestros pasajeros".

Como parte de su proceso de prueba en Los Ángeles, que ha estado en marcha durante el año pasado, Waymo comercializó el servicio y transportó a pasajeros públicos por la ciudad en sus Jaguars blancos totalmente autónomos durante un período al que solo se puede acceder con invitación.

Los taxis autónomos de la compañía operan en Phoenix desde 2018, cuando obtuvo la aprobación de las autoridades de Arizona para operar como una Compañía de Red de Transporte, o TNC.

Tener una licencia TNC permite a Waymo, anteriormente conocido como Proyecto de vehículos autónomos de Google, comenzar a operar como una empresa, similar a Uber y Lyft, a los que también se les ha otorgado el estatus de TNC.

Un portavoz del Departamento de Transporte de Arizona dijo en ese momento que una licencia TNC no diferencia entre vehículos conducidos por humanos y vehículos autónomos.

Waymo ha estado en San Francisco desde 2021. El año pasado, las preocupaciones de seguridad en torno a los vehículos autónomos aumentaron cuando un informe del DMV en línea dijo que un automóvil Waymo "estaba en modo autónomo" durante un accidente mortal que involucró a un perro pequeño "que no sobrevivió".

"Un conductor de pruebas estaba presente" en el asiento del conductor, pero el sistema de conducción automática (ADS) del vehículo tenía el control, según el informe de mayo de 2023.

Los funcionarios de los condados del sur de San Francisco, San Mateo y Los Ángeles, así como varias agencias de transporte, han enviado cartas de oposición a la CPUC, informó el LA Times.